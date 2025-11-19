OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Une grave accusation portée contre le Real Madrid à cause de Mbappé !

Kylian Mbappé juste avant de transformer son pénalty contre l'Ukraine (4-0) avec l'équipe de France.
Raphaël Nouet
19 novembre 2025

Forfait pour le match de l’équipe de France en Azerbaïdjan (3-1) dimanche à cause d’une inflammation à une cheville, Kylian Mbappé irait bien. Le Real Madrid est accusé d’inventer des blessures pour reposer ses internationaux…

Ce mercredi, Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers du Real Madrid. Mais c’est attendu. Comme tous les autres internationaux, il a bénéficié de deux jours de repos supplémentaires de la part de Xabi Alonso. Il sera à Valdebebas vendredi pour préparer le déplacement à Elche dimanche. Mais il n’effectuera pas d’examens médicaux concernant son inflammation à la cheville droite, qui lui a valu d’être dispensé de déplacement en Azerbaïdjan avec l’équipe de France (3-1) dimanche. Et qui lui vaut une énième polémique concernant les privilèges qui lui seraient accordés chez les Bleus.

Le Real, roi des excuses bidons ?

Mais L’Equipe déplace le problème. Selon le quotidien sportif, le problème ne serait pas Kylian Mbappé mais le Real Madrid ! Dans une version différente d’un article qui a été imprimé, le site de L’Equipe écrit : « Mardi, au Real, devenu spécialiste des absences de ses joueurs sur blessure avant ou pendant les trêves internationales, on était plus préoccupé par les conséquences mentales de son procès actuel contre le PSG que par sa cheville ou la nouvelle polémique montée en France ». Cette attaque très dure à l’encontre de la Maison Blanche n’est pas visible dans la version papier, seulement sur le site…

Le Real Madrid roi des excuses bidons pour ses joueurs ? C’est vrai que les Merengue ont régulièrement des petits pépins les empêchant de rejoindre leur sélection, pépins qui guérissent miraculeusement dès le retour de la Liga. Lors de la précédente trêve internationale, c’est Vinicius Jr et Militao qui étaient ainsi restés à Madrid pour se soigner, plutôt que d’aller jouer des matches sans enjeu en Amérique du Sud avec le Brésil. D’ailleurs, dans le papier de L’Equipe, on peut lire que Xabi Alonso a conscience des cadences infernales auxquelles sont soumis ses joueurs. Il a visiblement trouvé une parade…

LigaReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Leonardo Balerdi lors de son dernier match avec l'OM, à Lens.
Ligue 1...

OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice

Par Raphaël Nouet
La joie d'Alejandro Grimaldo après un but avec Leverkusen contre Paderborn.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone fonce sur un chouchou de Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Par Raphaël Nouet
Kevin Fortuné à l'époque où il évoluait sous le maillot du RC Lens.
Ligue 1...

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Par Raphaël Nouet
Le centre Robert Louis-Dreyfus lors d'un entraînement de l'OM en 2011.
ASSE...

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant son homologue marseillais, Roberto De Zerbi, avant un match.
FC Nantes...

Le RC Lens ne suit pas l’OM, le PSG et le Stade Rennais sur une polémique majeure

Par Raphaël Nouet
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : Endrick, c’est démenti !

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé félicitant les supporters des Bleus après la victoire sur l'Ukraine (4-0).
Equipe de France...

Equipe de France : harcelé, Mbappé reçoit un soutien de poids

Par Raphaël Nouet
Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
FC Barcelone...

FC Barcelone : c’est officiel, adieu Messi et les millions promis !

Par Raphaël Nouet
L'ailier de l'ASSE Zuriko Davitashvili lors du match face au Red Star.
ASSE...

ASSE Mercato : Davitashvili préféré à une star internationale

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé juste avant de transformer son pénalty contre l'Ukraine (4-0) avec l'équipe de France.
Liga...

Une grave accusation portée contre le Real Madrid à cause de Mbappé !

Par Raphaël Nouet
Leonardo Balerdi au bord du terrain avant un match de l'OM au Vélodrome.
Mercato...

OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?

Par Raphaël Nouet
Alexander Djiku à droite
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Luis Castro a flashé sur un chouchou du LOSC 

Par Bastien Aubert
Benjamin Pavard (OM)
Mercato...

OM : Pavard brandit une belle carotte avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
ASSE : Ferreira encore forfait mais deux retours importants contre Nancy
AS Nancy Lorraine...

ASSE : Ferreira encore forfait mais deux retours importants contre Nancy

Par Laurent Hess
Pavel Sulc (OL)
Ligue 1...

OL : le meilleur buteur des Gones dit déjà stop ! 

Par Bastien Aubert
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano)
Mercato...

PSG Mercato : Hakimi en retard, le remplaçant parfait se cache à Madrid !

Par Bastien Aubert
Reda Belahyane (Lazio Rome)
Mercato...

OM, Stade Rennais, OGC Nice Mercato : la guerre fait déjà rage pour ce chouchou de Benatia ! 

Par Bastien Aubert
Sander Tangvik (Rosenborg)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur une priorité totalement inattendue 

Par Bastien Aubert
Victor Osimhen (Galatasaray)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Flick éconduit Yamal et fonce sur un buteur qui fait trembler le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé en Bleu
FC Nantes...

Real Madrid : après Caen, Mbappé a un penchant pour le FC Nantes 

Par Bastien Aubert
Ismaël Koné (Sassuolo)
Mercato...

OM Mercato : Benatia réussit un nouveau coup de maître, le Stade Rennais enrage !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

LOSC Mercato : Bouaddi a donné une réponse cash au PSG 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin en Bleu
Ligue 1...

Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet