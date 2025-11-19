Forfait pour le match de l’équipe de France en Azerbaïdjan (3-1) dimanche à cause d’une inflammation à une cheville, Kylian Mbappé irait bien. Le Real Madrid est accusé d’inventer des blessures pour reposer ses internationaux…

Ce mercredi, Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers du Real Madrid. Mais c’est attendu. Comme tous les autres internationaux, il a bénéficié de deux jours de repos supplémentaires de la part de Xabi Alonso. Il sera à Valdebebas vendredi pour préparer le déplacement à Elche dimanche. Mais il n’effectuera pas d’examens médicaux concernant son inflammation à la cheville droite, qui lui a valu d’être dispensé de déplacement en Azerbaïdjan avec l’équipe de France (3-1) dimanche. Et qui lui vaut une énième polémique concernant les privilèges qui lui seraient accordés chez les Bleus.

Le Real, roi des excuses bidons ?

Mais L’Equipe déplace le problème. Selon le quotidien sportif, le problème ne serait pas Kylian Mbappé mais le Real Madrid ! Dans une version différente d’un article qui a été imprimé, le site de L’Equipe écrit : « Mardi, au Real, devenu spécialiste des absences de ses joueurs sur blessure avant ou pendant les trêves internationales, on était plus préoccupé par les conséquences mentales de son procès actuel contre le PSG que par sa cheville ou la nouvelle polémique montée en France ». Cette attaque très dure à l’encontre de la Maison Blanche n’est pas visible dans la version papier, seulement sur le site…

Le Real Madrid roi des excuses bidons pour ses joueurs ? C’est vrai que les Merengue ont régulièrement des petits pépins les empêchant de rejoindre leur sélection, pépins qui guérissent miraculeusement dès le retour de la Liga. Lors de la précédente trêve internationale, c’est Vinicius Jr et Militao qui étaient ainsi restés à Madrid pour se soigner, plutôt que d’aller jouer des matches sans enjeu en Amérique du Sud avec le Brésil. D’ailleurs, dans le papier de L’Equipe, on peut lire que Xabi Alonso a conscience des cadences infernales auxquelles sont soumis ses joueurs. Il a visiblement trouvé une parade…