FC Nantes Mercato : Tati a demandé à partir en janvier !
OM : Riolo apporte un bémol après Nice, De Zerbi titille un joueur

Roberto De Zerbi durant le match de l'OM à Nice.
Raphaël Nouet
22 novembre 2025

L’OM s’est très largement imposé à Nice (5-1) hier mais tout n’a pas été parfait. Daniel Riolo a pointé du doigt certaines lacunes dans le jeu. Roberto De Zerbi, lui, a titillé l’un de ses buteurs.

Démonstration de force, hier, de l’Olympique de Marseille à l’Allianz Riviera (5-1). Les Phocéens ont gâché la fête des ultras niçois, qui fêtaient leur quarante ans. Un juste retour de bâton pour un groupe qui s’est signalé par son agression sur Dimitri Payet en 2021-22 ou une banderole odieuse en 2024-25. C’était le match de la saison pour les supporters azuréens et ils l’ont perdu dans les grandes largeurs. Les Marseillais auraient de bonnes raisons de pavoiser mais avec Roberto De Zerbi, l’heure n’est jamais à l’autosatisfaction !

« Weah doit jouer avec davantage de courage et de personnalité »

Interrogé sur la performance des siens, l’entraîneur de l’OM a salué la belle victoire sur l’OGC Nice mais a immédiatement tempéré toute euphorie en insistant sur les points à améliorer. Sa réaction à la prestation de Timothy Weah, auteur d’un joli but sur le 4-0 mais parfois mis en difficulté par Melvin Bard, est significative : « Weah est un joueur très important. Il possède des qualités uniques. Il doit simplement jouer avec davantage de courage et de personnalité. Il en est pleinement capable ». Une caresse et une pique, telle est la méthode De Zerbi !

Daniel Riolo a fait exactement pareil sur RMC. Le journaliste a salué la large victoire de l’OM mais il a aussi constaté que le Gym avait parfois mis cette équipe en difficulté : « L’efficacité marseillaise est redoutable mais un adversaire plus précis aurait pu embêter l’OM. Ce score, dans ce stade, c’est une victoire référence ». Roberto De Zerbi rejoint Riolo dans son analyse. Lui aussi estime que son équipe peut faire encore mieux en matière de jeu et de maîtrise collective. Rendez-vous mardi face à Newcastle…

Ligue 1OM
