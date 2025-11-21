OM – Mercato : L’OM doit-il foncer sur Olivier Boscagli ?
OM – Mercato : L’OM doit-il foncer sur Olivier Boscagli ?
Louis Chrestian
21 novembre 2025

L’Olympique de Marseille entre dans un hiver crucial. Avec un effectif encore fragile défensivement et plusieurs profils ciblés par la direction, les pistes se multiplient… dont une qui refait surface : Olivier Boscagli.
Ancienne cible marseillaise, désormais à Brighton, le défenseur français n’a joué aucune minute cette saison. Un contexte qui en fait une opportunité potentielle pour l’OM, en prêt ou à moindre coût.
Mais est-ce vraiment le bon profil pour renforcer la défense olympienne ? Faut-il activer cette piste ou se concentrer sur d’autres dossiers prioritaires ? Le débat est lancé.

« C’est une bonne idée si il n’y a pas de budget »

Pour moi, Boscagli peut être une bonne idée… mais uniquement si le budget est très limité.
C’est une piste déjà étudiée par l’OM par le passé, et son absence totale de temps de jeu à Brighton le rend accessible cet hiver, que ce soit en prêt ou dans une petite opération achat.
Cependant, il ne doit pas être la priorité du club. Aujourd’hui, Marseille a besoin de garanties immédiates, et à ce niveau-là, Charlie Cresswell (Toulouse) offre beaucoup plus de certitudes, autant pour le présent que pour l’avenir. Oui, Cresswell représente un investissement, mais c’est un investissement cohérent.
En revanche, dans un mercato où l’OM devrait compter chaque euro, un prêt de Boscagli ne serait pas une mauvaise affaire. À ce prix-là, difficile de dire non pour renforcer la rotation.

Louis CHRESTIAN

« Boscagli n’est pas la solution »

« Pour moi, Boscagli n’est pas la solution, même en cas de budget limité. Son absence totale de temps de jeu cette saison en Premier League fait de lui un pari trop risqué pour une défense qui compte déjà pas mal d’élements. L’OM a besoin de solidité immédiate, pas d’un joueur qui arriverait sans rythme et dont l’impact sportif est incertain.

Plutôt que de miser sur une opportunité à faible coût, le club doit concentrer ses efforts sur un profil plus fiable et immédiatement compétitif. À ce stade, chaque renfort doit apporter des garanties, pas des interrogations. Boscagli, même en prêt, ne répond pas à cette urgence. Autant faire avec CJ Egan-Riley, qui a déjà montré de bonnes choses, et qui reste une bonne doublure selon moi ».

William TERTRIN

