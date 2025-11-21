L’OM humilie Nice dans le derby et reprend la première place de Ligue 1… les notes des Marseillais

Ce vendredi soir, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1, l’OM a humilié Nice dans le derby de la Méditerranée. Les Olympiens reprennent ainsi la première place du championnat et signent la 2e plus large victoire de leur histoire à Nice après le 5-0 de 1949-50. Découvrez nos tops du match et nos notes côté marseillais (1-5).

Les tops du match

DE LANGE

Titularisé une nouvelle fois après la trêve internationale, il a remplacé Rulli avec brio. Avec 6 arrêts au total, il a fait plus que tenir la baraque, notamment face aux tentatives de Moffi. Il a seulement dû s’incliner sur la tête bien placée de Cho, mais cela ne remet pas du tout en cause son excellent match.

GREENWOOD

Un match tout simplement sensationnel. On connaît déjà toutes ses qualités, mais il a fait une petite piqûre de rappel à tout le monde ce soir, au cas-où. Buteur pour le 2-0, il profite d’un ballon mal renvoyé pour tirer plein axe, et profite de la déviation de Bard. Son deuxième but est beaucoup plus joli : un enchaînement de grande classe pour finir par asséner un tir du droit au sol. Plus tôt, à la 31e, il aurait pu s’offrir un but également, mais Diouf était sur la trajectoire de cette belle frappe. À la 80e, le triplé était tout proche, mais sa nouvelle tentative a nouveau été stoppée par Diouf.

AUBAMEYANG

Il a été triplement décisif ce soir. Buteur opportuniste après avoir repris une bonne tête de Pavard, il ouvrait le score dès la 11e minute de jeu. Très présent dans le jeu offensif de son équipe, c’est lui qui a lancé Greenwood à la 30e minute pour la grosse occasion de l’ailier. À la 58e, il tient enfin une passe décisive après un très bon décalage pour Weah, buteur pour le 4-0. Dans la foulée du but niçois, il a l’opportunité d’inscrire un doublé en face à face, mais Diouf a fait l’arrêt qu’il fallait. Partie remise, étant donné qu’à la 74e, il s’est offert une nouvelle passe décisive, cette fois pour servir Paixao en retrait sur un plateau.

Les notes des Marseillais

de Lange (7) – Weah (6), Pavard (6), Balerdi (6, sorti à la 77e pour l’entrée de Egan-Riley), Emerson (6) – Kondogbia (7, sorti à la 70e pour l’entrée de Nadir), Vermeeren (7) – Greenwood (8), Gomes (6, sorti à la 70e pour l’entrée de O’Riley), Paixão (7, sorti à la 89e pour l’entrée de Maupay) – Aubameyang (8, sorti à la 77e pour l’entrée de Vaz).

Le résumé du match

Dès la 11e minute, l’OM prenait déjà l’avantage : sur un corner de Greenwood, Pavard plaçait une tête prolongée au second poteau, où Aubameyang attendait pour conclure du droit. L’attaquant gabonais profitait de ce début idéal pour mettre les siens devant.

Un peu plus tard, à la 33e minute, les Olympiens creusaient l’écart. Sur un centre venu de Weah, le ballon était mal dégagé, et Greenwood saisissait l’occasion : son tir du droit, dévié par Bard, trompait Diouf. L’OM se détachait déjà.

Dans cette première période assez animée, Nice s’est procuré quelques occasions, mais a été trop brouillant, tandis que l’OM a su piquer quand il le fallait.

Au retour des vestiaires, à la 53e minute, Greenwood récidivait avec un enchaînement plein de maîtrise : après avoir éliminé Bah, il frappait du droit au ras du sol et signait le troisième but marseillais, profitant d’une défense niçoise qui montrait des signes d’effondrement.

Cinq minutes plus tard, à la 58e, l’OM se montrait encore irrésistible : bien servi par Aubameyang, Weah déclenchait un tir puissant à bout portant qui laissait Diouf sans solution. Les Marseillais déroulaient, tandis que Nice subissait.

À la 63e minute, les Aiglons réduisaient tout de même l’écart : sur un centre de Diop, Mohamed-Ali Cho, couvert par Paixao, plaçait une tête imparable. De Lange se détendait sur sa gauche, mais ne pouvait empêcher le ballon de finir au fond.

Enfin, à la 74e minute, l’OM enfonçait définitivement le clou. Après une récupération musclée devant Boga, O’Riley lançait Aubameyang, qui progressait avant de remettre en retrait vers Paixao. Ce dernier finissait sans difficulté.

Avec cette nouvelle victoire, la 9e de la saison en Ligue 1, l’OM prend la première place du championnat en attendant les matchs de ses concurrents, et prépare à merveille son choc face à Newcastle, mardi en Ligue des Champions.