En ouvrant le score sur la pelouse de l’OGC Nice (5-1) hier, l’attaquant de l’OM Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit le 400e but de sa carrière professionnelle.

On jouait la 11e minute de Nice-OM (1-5) hier, quand sur un corner, Pierre-Emerick Aubameyang s’est trouvé à point nommé, sur la ligne des six mètres, pour reprendre à bout portant une tête de Benjamin Pavard. Le Gabonais n’a eu qu’à mettre le plat du pied pour couper la trajectoire et offrir l’ouverture du score à l’OM. Un but très important qui a fait pencher la rencontre en faveur de ses couleurs. Et qui lui a permis d’atteindre le chiffre rond des 400 buts en carrière.

Encore 5 buts et il aura autant marqué avec l’OM qu’avec l’ASSE

Dans le détail, « PEA » a inscrit 39 buts avec la sélection du Gabon, 141 pour le Borussia Dortmund (2013-18), club avec lequel il a été le plus prolifique, 92 pour Arsenal (2018-22), 41 pour l’AS Saint-Etienne (janvier 2011-13), club français avec qui il a été le plus en verve, 36 désormais pour l’OM (2023-24 ; 2025-…), 21 pour Al-Qadsiah (2024-25), 13 pour le FC Barcelone (janvier 2022-22), 10 pour Dijon (2008-09), 3 pour Chelsea (2022-23), 2 pour le LOSC (2009-10) et autant pour l’AS Monaco (2010-11).

Encore cinq buts et Aubameyang égalera son meilleur total de réalisations avec un club français. En revanche, même s’il a toujours des jambes de feu à 36 ans, il ne devrait pas pour faire aussi bien avec l’OM qu’avec Arsenal et surtout le Borussia Dortmund…