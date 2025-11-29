Monaco – PSG : Lucas Hernandez sous haute surveillance sur le Rocher

Titulaire à Monaco, Lucas Hernandez, en difficulté au PSG, va jouer gros sur le Rocher ce samedi.

Nuno Mendes absent, c’est Lucas Hernandez qui est titulaire cet après-midi sur le flanc gauche de la défense du PSG, en déplacement à Monaco. Et l’ancien joueur du Bayern va jouer gros sur le Rocher après son expulsion mercredi en Ligue des champions face à Tottenham (5-3).

Hernandez dans le viseur de Luis Enrique

«Il faut savoir se contrôler», avait réagi Luis Enrique près la rencontre. Hernandez avait déjà vu rouge en quart de finale de Coupe du Monde des clubs face au Bayern cet été, après un coup de coude sur Raphaël Guerreiro dans le temps additionnel. « J’ai parlé avec Lucas, il est important dans l’équipe, il a de l’expérience et tous les joueurs l’aiment dans l’équipe. Il doit changer ça mais il le sait », a glissé Luis Enrique hier en conférence de presse.

D’après Le Parisien, le coach du PSG est agacé par les coups de sang du joueur de 29 ans. Son manque de discipline l’insupporte et il se questionne sur sa fiabilité. Alors que son contrat se termine en 2028 et qu’il ne serait pas toujours satisfait de son statut de remplaçant, Hernandez semble avoir grillé ses jokers. Il ne devra pas se rater contre Monaco, s’il veut retrouver du crédit aux yeux de son coach.