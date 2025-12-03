Real Madrid : le onze pour gagner à Bilbao et rester au contact du FC Barcelone

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a dévoilé son onze de départ pour le choc sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, ce soir à 19h, en match décalé de la 19e journée de Liga.

Depuis hier soir et la victoire du FC Barcelone sur l’Atlético (3-1), le Real Madrid compte quatre points de retard sur les Blaugranas. Un scénario incroyable puisqu’il y a cinq semaines, après leur succès dans le Clasico (2-1), les Merengue comptaient cinq longueurs d’avance. Mais depuis, ils ont enchaîné trois nuls alors que les Catalans ont aligné quatre victoires en comptant celle d’hier. Autant dire que le déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, ce soir, en match décalé de la 19e journée, revêt une importance majeure. Car un revers en terre basque laisserait donc l’équipe de Xabi Alonso à quatre longueurs du Barça tout aggravant un peu plus la crise de résultats ainsi que la fracture entre l’entraîneur et certains de ses tauliers.

Voici le onze choisi par Xabi Alonso : Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham – Mbappé, Vinicius Jr.