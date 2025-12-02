Mercato : Paris fonce sur Bellingham !

C’est l’une des infos Mercato du jour…

Non, le PSG n’est pas intéressé par Jude Bellingham, la star du Real Madrid. Mais un Bellingham pourrait bien rejoindre Paris cet hiver.

Vers un prêt de Jobe Bellingham au Paris FC ?

En effet, selon The Mirror, le Paris FC envisage de recruter Jobe Bellingham, le petit frère du joueur du Real Madrid. Cinq mois après son arrivée à Dortmund en provenance de Sunderland, Jobe Bellingham a du mal à s’imposer en Allemagne, et le Borussia serait ouvert à son prêt. En 19 matches depuis son arrivée, Bellingham n’a inscrit aucun but (1 passe décisive). A suivre…