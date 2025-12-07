Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?
Osimhen avec Mbappé au Real Madrid, on prend ou pas ?

L'attaquant nigérian Victor Osimhen sous le maillot de Galatasaray.
Raphaël Nouet
7 décembre 2025

Au Nigéria, on assure que Victor Osimhen (Galatasaray) va s’engager avec le Real Madrid. Une bonne idée ou pas ? Nos journalistes, William Tertrin et Raphaël Nouet, en débattent.

Ce serait chaud avec Mbappé, mais oui !

Je souhaite bien du courage au dirigeant du Real Madrid chargé d’annoncer à Kylian Mbappé que malgré son titre de Pichichi 2025 et son avalanche de buts depuis le coup d’envoi de la présente saison, il devra laisser sa place d’avant-centre. Car le Français a fait beaucoup d’efforts pour s’adapter à son nouveau poste depuis son arrivée au Real à l’été 2024. Mais force est de constater qu’il n’est pas une vraie pointe. Un joueur qui reste dans la surface, qui est à l’affut du moindre ballon. Lui a tendance à trop décrocher, surtout dans les grands matches, quand les espaces se font rares. Le Real Madrid, qui a des joueurs très talentueux au milieu, à la création, n’a pas besoin de ça. C’est pour ça que je pense que l’arrivée d’un buteur comme Osimhen serait une bonne idée. Cela obligerait Mbappé à retourner dans le couloir gauche ou Xabi Alonso à faire jouer son équipe avec deux attaquants, donc à sacrifier Vinicius Jr, mais le jeu en vaut la chandelle, selon moi.

Après un an et demi, on peut dire que Mbappé et Vinicius Jr ne sont pas compatibles. Le Brésilien ayant des prétentions trop élevées concernant sa prolongation, il serait peut-être temps de tourner la page, surtout que son comportement, avec son entraîneur comme avec les adversaires, est lassant. Pour moi, recruter une pointe de très haut niveau serait la solution idéale. »

Raphaël NOUET

« Pas nécessairement la meilleure décision »

« Même si Victor Osimhen est indéniablement un attaquant de classe mondiale, le recrutement d’un tel joueur ne serait pas nécessairement la meilleure décision pour le Real Madrid à l’heure actuelle. Mbappé est une véritable machine, et sa capacité à décrocher pour participer au jeu de l’équipe est justement ce qui rend son jeu si complet. Le fait de le repositionner ou de modifier tout le système tactique pour faire de la place à Osimhen risquerait de créer des déséquilibres importants.

Par ailleurs, Vinicius, malgré ses prétentions contractuelles, reste un élément clé dans la construction du jeu et sa complémentarité avec Mbappé ne doit pas être sous-estimée. L’arrivée d’un nouveau buteur de haut niveau pourrait provoquer des tensions dans le vestiaire, des jalousies et des problèmes de cohésion sur le terrain. Le Real Madrid fonctionne depuis longtemps grâce à un équilibre subtil entre ses stars et son collectif, et bouleverser cela pourrait nuire aux performances plutôt que de les améliorer.

Ajouter un avant-centre supplémentaire ne serait pas vraiment pertinent pour moi, et Osimhen aurait sa place dans bien d’autres tops clubs européens. Plutôt que de chercher à recruter un Osimhen, le club gagnerait à continuer à développer la chimie existante et à optimiser les rôles de chacun, en misant sur la stabilité et la complémentarité des joueurs ».

William TERTRIN

