L’ancien sélectionneur du Nigéria, Sunday Oliseh, assure que Victor Osimhen va s’engager avec le Real Madrid. Cela entraînerait de profonds changements chez les Merengue !

Ancien grand joueur dont la carrière d’entraîneur peine à décoller, Sunday Oliseh a lancé une sacrée bombe au cours d’un podcast baptisé Insight : « On parle beaucoup d’un possible transfert de Victor Osimhen au Real Madrid. Je ne dirai pas d’où vient cette information, mais on m’a dit qu’il allait partir là-bas. Je l’ai appris d’une personnalité importante au Nigeria ». Sous contrat jusqu’en 2029 avec Galatasaray, qui l’a recruté pour 75 M€ cet été après une première saison en prêt en provenance du Napoli, l’attaquant de 26 ans continue d’affoler les compteurs (11 buts en 14 matches toutes compétitions confondues).

La prolongation de Vinicius toujours bloquée

Au-delà de la crédibilité que l’on peut accorder à la source nigériane d’Oliseh, une arrivée d’Osimhen au Real Madrid semble peu probable. Parce qu’elle entraînerait un énorme bouleversement de la ligne offensive, avec un décalage de Kylian Mbappé dans le couloir gauche et certainement un départ de Vinicius Jr. On voit mal, en effet, le Brésilien accepter de jouer à droite. Un fantasme Osimhen ? Peut-être, mais on apprend ce samedi dans la presse espagnole que les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr sont toujours au point mort. Si rien ne se décante, un départ sera à l’ordre du jour à l’été 2026 puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2027…

Kylian Mbappé, lui, accepterait-il de retourner sur l’aile gauche, qui a longtemps été son poste préféré, alors qu’il aligne les buts comme jamais dans sa carrière ? Accepterait-il également qu’un autre joueur ait la charge de finir les actions ? Ca semble peu probable, même si les supporters de la Maison Blanche regrettent sa propension à dézoner dans les gros matches, quand les espaces sont fermés, alors qu’il devrait rester dans la surface. En tout cas, cette rumeur à 100 M€ (le prix fixé par Galatasaray pour lâcher son joueur alors qu’Osimhen vaudrait 75 M€ selon Transfermarkt) est aussi intrigante que potentiellement explosive !