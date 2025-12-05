FC Barcelone Mercato : Flick s’étrangle, sa priorité défensive rêve du Real Madrid !

Le défenseur central du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, est une priorité du FC Barcelone. Mais il rêverait plutôt de rejoindre le grand rival du Barça, le Real Madrid…

Le FC Barcelone a couché plusieurs noms pour renforcer sa défense lors des prochaines fenêtres du Mercato. Confronté au départ d’Inigo Martinez et à la méforme de Ronald Araujo, en pleine dépression, le Barça a un grand besoin de renfort en défense centrale avec seulement la 9ème défense de Liga, avec 17 buts encaissés en 15 matchs. Dans ce registre, Nico Schlotterbeck, le défensdeur du Borussia Dortmund, plait beaucoup à Hansi Flick qui aimerait tenter le coup dès cet hiver selon les informations de Sport.

Schlotterbeck se verrait plus au Real ou au Bayern

Selon Bild, le défenseur ne prolongera pas à Dortmund. Le FC Barcelone n’est pas seul sur le coup mais Liverpool, qui souhaitait le faire venir dès janvier, ne devrait pas parvenir à ses fins puisque la négociation a été mise à l’arrêt par le joueur lui-même. Le Bayern Munich, également sur les rangs, serait plus préoccupé par la prolongation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain. Le FC Barcelone peut donc croire en ses chances mais Sky vient de sortir ce samedi une info qui a de quoi refroidir le FC Barcelone : Schlotterbeck privilégierait en effet le Real Madrid en cas de départ. Avec le Bayern Munich en plan B. Un coup dur pour Hansi Flick…

A 26 ans, Schlotterbeck, capitaine du Borussia, formé à Fribourg, est apprécié par Flick pour sa puissance physique, sa rapidité, sa qualité dans les duels aériens et son agressivité défensive. Mais aussi pour sa qualité technique : bon dans la relance, capable de jouer le ballon proprement depuis l’arrière, avec des passes longues ou diagonales efficaces. Sur coups de pied arrêtés (défensifs ou offensifs), il peut constituer une menace dans la surface, tant pour défendre que pour marquer. Et il est capable de s’adapter à différents systèmes défensifs (ligne à trois ou à quatre), ce qui lui donne une certaine polyvalence tactique.