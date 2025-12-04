Buteur dimanche contre le Real Madrid (1-1) et prêté par l’OM à Gérone, Azzedine Ounahi pourrait rapporter gros au club phocéen, au mercato.

Il a suffi d’un éclair. Une frappe, un but contre le Real Madrid, et Azzedine Ounahi a rappelé à toute l’Espagne pourquoi son talent avait un jour affolé la Ligue 1. Prêté par l’OM à Gérone, le milieu marocain revit totalement… et ce sont les Marseillais qui pourraient finalement en sortir grands gagnants. Car derrière les performances, un détail change tout : l’OM récupérera 30% de sa future revente. Un pourcentage rarissime à ce niveau.

Il faut dire qu’à Gérone, Ounahi s’est fondu dans le système avec une facilité déconcertante. Ses premiers chiffres parlent pour lui : 3 buts, 1 passe décisive en 9 matchs. Mais au-delà des statistiques, c’est son influence dans le jeu qui impressionne. Projection, créativité, percussion… tout ce qu’on attendait de lui à Marseille, il le délivre en Catalogne. Et chaque week-end, sa cote monte encore d’un cran.

L’OM gardé 30% sur une revente d’Ounahi, dont la cote remonte

L’OM, qui l’avait recruté après une brillante Coupe du Monde 2022 en misant sur un potentiel énorme, n’a jamais vraiment pu en profiter. Entre blessures, irrégularité et manque de continuité, Ounahi ne s’est jamais imposé pleinement au Vélodrome. Mais ce prêt pourrait finalement s’avérer être l’opération la plus rentable du mercato marseillais.

Actuellement évalué à 10 millions d’euros, Ounahi pourrait voir sa valeur grimper en flèche si sa saison continue sur ce rythme. Dans un marché où les milieux créatifs et mobiles valent de plus en plus cher, une vente à 20 ou 25 millions d’euros n’a rien d’utopique. Et avec 30 % de cette somme qui tomberaient directement dans les caisses, l’OM pourrait toucher un jackpot totalement inattendu.