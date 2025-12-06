La famille Mbappé n’a toujours pas perdu contre l’OM ! Hier, Ethan a donné la victoire au LOSC ; plus tôt dans la saison, Kylian avait inscrit un doublé avec le Real Madrid…

Mbappé 2-0 OM. Cette saison, l’Olympique de Marseille a croisé à deux reprises la fratrie Mbappé. Pour autant de défaites, trois buts encaissés, tous inscrits par les natifs de Seine-Saint-Denis ! Hier, c’est Ethan qui a donné la victoire au LOSC en marquant dès la 10e minute après un contrôle très inspiré. Plus tôt dans la saison, Kylian avait inscrit un doublé sur pénalty pour offrir les trois points au Real Madrid face aux Phocéens (2-1), lors de la 1ère journée du tour de Ligue de la C1. L’OM frappé par une malédiction avec les Mbappé ? C’est tout à fait ça !

18 matches contre les Mbappé, 0 victoire

Hier soir, après la défaite marseillaise à Lille, le compte Stats de Foot a publié un chiffre glaçant pour l’OM : il a affronté à 18 reprises l’un des deux frères Mbappé et n’a jamais gagné (2 nuls, 16 défaites) ! Bien sûr, sachant que Kylian et Ethan ont longtemps joué au PSG, qui écrase la concurrence grâce au dopage financier du Qatar, il était facile d’enchaîner les matches sans défaite. Mais Ethan Mbappé a quitté Paris il y a un an et demi, comme son frère. Et il a déjà croisé la route des Marseillais à quatre reprises pour aucune défaite (3 nuls, 1 victoire) !

Les supporters marseillais vont devoir s’y faire : la famille Mbappé ne leur porte pas chance ! Ils doivent maintenant espérer qu’Ethan aura des envies de rapprochement familial et quittera rapidement le LOSC pour rejoindre Kylian en Liga !