LOSC – OM : Marseille perd le Nord, Balerdi tire la sonnette d’alarme !
LOSC – OM (1-0) : les notes des Marseillais, dépassés par les Dogues

William Tertrin
5 décembre 2025

Ce vendredi, l’OM avait l’opportunité de reprendre provisoirement la première place de Ligue 1 au RC Lens. Opposés au LOSC, les Marseillais n’ont jamais su trouver la faille, piégés tactiquement et techniquement par les Lillois, et doivent s’incliner sur un but de Ethan Mbappé à la 10e minute. Les Olympiens restent 3es, mais voient donc leur adversaire revenir à égalité de points au classement.

Le moins mauvais

KONDOGBIA

Le moins mauvais dans ce onze marseillais concocté par un De Zerbi très peu inspiré. 8 récupérations et 3 interceptions notamment pour le milieu, qui a su conserver le ballon de belle manière quand c’était nécessaire. Il a été plus en difficulté quand Sahraoui l’a enrhumé sur ses dribbles à la 26e, Vermeeren y compris.

Les flops

DE ZERBI

Lui même dit qu’il ne dort pas beaucoup, et visiblement la nuit ne lui porte pas conseil. Une tactique assez hasardeuse et difficile à comprendre, et rien que la première période a suffi à démontrer que l’Italien a eu tout faux. Bruno Genesio est clairement le grand gagnant de cette opposition, tant son équipe a dépassé l’OM dans tous les compartiments. Même son recadrage en première période n’a servi à rien. Il a tenté des choses avec les entrées de Bakola et Vaz à la 66e, mais il était déjà trop tard. En tout cas, Lille demeure la seule équipe de L1 que De Zerbi n’a jamais battue…

RULLI

Il a réalisé un arrêt dans ce match, mais c’est beaucoup plus tôt qu’il aurait dû être décisif. Sa sortie plus qu’hasardeuse sur la longue passe de Bentaleb a profité à Mbappé, qui a vu le but s’ouvrir. Que dire également de la défense, où Emerson, Pavard et Aguerd sont également passés complètement au travers.

WEAH

D’abord aligné piston gauche, il a ensuite évolué plus haut suite au réajustement de De Zerbi. Mais peu importe, ça a été un match très difficile pour lui face à son ancienne équipe. Souvent rattrapé par la patrouille lilloise, il n’a clairement pas eu son mot à dire.

AUBAMEYANG

Match très compliqué pour le Gabonais, qui a souffert tout comme son équipe. Il avait des bons clients en face de lui pour le gêner, et n’a jamais pu se montrer, si ce n’est un tir sans danger à la 59e.

Les notes des Marseillais

Rulli (3) – Weah (3), Pavard (3, sorti à la 66e pour l’entrée de Bakola), Aguerd (4), Balerdi (4), Emerson (4) – Kondogbia (5, sorti à la 80e pour l’entrée de Nadir), Vermeeren (4) – Greenwood (4), Aubameyang (3, sorti à la 66e pour l’entrée d’Aubameyang), Paixão (4, sorti à la 80e pour l’entrée de Mmadi).

Ligue 1LOSCOM
#A la une#NOTES

