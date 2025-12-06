En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, n’a pas caché sa colère après la défaite à Lille (0-1). Il assure avoir préféré ne rien dire à ses joueurs tellement il était énervé.

Tombé à la troisième marche du podium après son nul décevant à Toulouse (2-2) samedi dernier, l’OM voulait se relancer à Lille hier soir. Et accessoirement reléguer les Dogues à six longueurs tout en prenant provisoirement la tête du championnat. C’est raté. Au terme d’une performance extrêmement décevante, surtout en première période, les Phocéens se sont inclinés 1-0. Piégés par le LOSC, ils n’ont pas trouvé les clefs physiques et tactiques pour remonter le but inscrit à la 10e minute par Ethan Mbappé. Ce samedi matin, tout le monde leur tombe dessus, mais c’est Roberto De Zerbi qui semble le plus énervé puisqu’il a déclaré hier soir en conférence de presse :

Encore et toujours un problème d’intensité

« Je suis très énervé, je ne m’attendais pas à une telle prestation, mauvaise, mauvaise, mauvaise. J’ai ma part de responsabilité, je le dis. Mais tout le monde doit prendre la sienne, si tu veux jouer à l’OM, et je l’ai toujours dit, tu dois être compétitif tous les jours, pas un jour oui et un jour non. Je ne sais pas les causes de cette situation, pour le moment. Je n’ai pas parlé à l’équipe. Honnêtement, ça ne sert à rien, parfois il vaut mieux se taire que parler. »

Dans sa vidéo d’après-match, Pierre Ménès a fait preuve de son incompréhension face à cette performance terriblement mauvaise de l’OM. Sur RMC, Daniel Riolo a apporté une explication : les Marseillais ne mettent pas suffisamment d’intensité dans leurs matches. Il rappelle que le PSG est devenu champion d’Europe ainsi et que le RC Lens est leader de la Ligue 1 car il est l’équipe qui sprinte le plus en France. Les Phocéens, eux, jouent tout le temps sur un rythme monocorde. Cela suffit la plupart du temps en championnat mais quand ils tombent sur un adversaire qui met plus d’intensité que lui, il chute systématiquement. Un souci déjà présent la saison dernière et que Roberto De Zerbi ne parvient pas à corriger. Florent Gautreau, lui, estime que les joueurs ne comprennent pas la tactique de l’entraîneur italien. Quoi qu’il en soit, l’OM a un sérieux problème et il commence à dévisser au classement de la L1 !