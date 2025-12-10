Dimanche soir, les joueurs du Real Madrid ont complètement vrillé dans les derniers instants du match perdu contre le Celta Vigo (0-2), s’en prenant durement à l’arbitre. La commission de discipline ne les a pas manqués.

Habitué à gagner, le Real Madrid ne sait pas perdre. C’est d’autant plus vrai ces dernières années. A chaque fois qu’il est battu ou éliminé d’une compétition, le club merengue montre une image de lui très désagréable, celle d’un mauvais perdant. Cela s’est encore vérifié dimanche soir, dans les dernières minutes du match perdu à domicile contre le Celta Vigo (0-2). Les hommes de Xabi Alonso ont complètement vrillé contre l’arbitrage, trois d’entre eux se faisant expulser. Dani Carvajal a également eu le droit à une citation dans le rapport de l’homme en noir en raison de propos déplacés devant les médias. La commission de discipline vient de livrer son verdict, et il est salé.

Trois joueurs ont écopé de deux matches de suspension

Le latéral droit a écopé de deux matches de suspension pour son attitude. Idem pour Endrick, qui a dû être retenu par le staff technique car il voulait s’en prendre au quatrième arbitre, et Alvaro Carreras, qui a tenu des propos déplacés à l’encontre de l’arbitre. Fran Garcia, dont le carton rouge a mis le feu aux poudres, écope pour sa part d’une rencontre de suspension. La commission de discipline a voulu faire un exemple avec un club dont la chaîne ne cesse de mettre de l’huile sur le feu en critiquant par avance les hommes en noir.

Voilà en tout cas un sacré casse-tête pour Xabi Alonso (s’il est encore en place) en prévision du match sur la pelouse du Deportivo Alavès dimanche…