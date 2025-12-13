ASSE : Stassin de retour, Horneland a réglé son cas pour affronter Bastia

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Après le revers décevant à Dunkerque, l’ASSE n’a pas le temps de gamberger. Les Verts doivent impérativement enclencher la relance face à Bastia, lors de cette dernière journée de la phase aller. Contexte tendu, effectif décimé, mais deux atouts majeurs de retour au premier plan : la réception des Corses promet d’être décisive pour la course au sommet.

Un match crucial pour se relancer après Dunkerque

La défaite à Dunkerque a laissé un goût amer. L’ASSE pouvait recoller au leader, mais tout s’est compliqué. L’urgence de reprise s’impose maintenant contre une formation bastiaise qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets à l’extérieur cette saison. Les joueurs d’Eirik Horneland le savent : le moindre faux pas éloignerait un peu plus l’espoir de revenir dans la roue de la tête de Ligue 2.

La dynamique négative impose des choix forts. Saint-Étienne se doit de briller à Geoffroy-Guichard, face à une équipe en manque d’efficacité loin de ses bases. Dans ce contexte, tout l’enjeu repose sur la capacité à renouveler l’impact offensif des Verts.

Six forfaits confirmés, mais deux retours majeurs

Le groupe stéphanois sera à nouveau privé de plusieurs éléments : Lamba, Traoré, Ferreira, Annan, Eymard, Duffus, Moueffek, ou encore N’Guessan.

Dans ce contexte, l’optimisme renaît grâce au retour d’Augustine Boakye, absent le week-end précédent en raison d’une blessure intervenue juste avant Dunkerque-ASSE. Même éclaircie offensive avec Lucas Stassin, de nouveau disponible après plusieurs semaines d’absence. Des renforts bienvenus dans la course à la relance.

La composition probable des Verts contre Bastia

Hormis ces ajustements, Horneland devrait miser sur la stabilité, avec ses hommes de confiance à chaque poste, même si Ben Old va occuper le rôle inhabituel de latéral gauche. De plus, le coach norvégine ne devrait pas titulariser Stassin, avec une grosse tendance pour Boakye à la pointe de l’attaque.

Larsonneur – Appiah, Bernauer, Nadé, Old – Miladinovic, Jaber, Tardieu – Cardona, Boakye, Davitashvili.

Quels choix forts pour Horneland en attaque ?

Le secteur offensif sera scruté comme jamais. Augustine Boakye incarne le facteur X de cette équipe, lui qui s’est déjà distingué parmi les Verts cette saison. Sa capacité à faire la différence contre des blocs bas pourrait s’avérer précieuse, tout comme son ascension récente dans l’équipe dont témoignent ses performances passées.

Concernant Lucas Stassin, l’attente autour du jeune belge reste vive. Son profil peut amener de la diversité et du mouvement dans les phases décisives, même si son intégration dans le onze devrait se faire progressivement pour retrouver du rythme.

Face à une équipe qui n’a inscrit aucun but en déplacement, l’ASSE a une belle carte à jouer pour repartir de l’avant. Mais la réussite viendra surtout de l’efficacité retrouvée d’un secteur offensif enfin presque au complet. Ce samedi, la capacité des Verts à capitaliser sur le retour de leurs créateurs offensifs fera toute la différence pour renouer avec la victoire et rester dans la course à la montée.