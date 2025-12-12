À LA UNE DU 12 DéC 2025
[15:00]ASSE Mercato : Laurent Batlles s’immisce dans l’épineux dossier Lucas Stassin
[14:30]RC Lens Mercato : la prolongation de Thomasson fait débat avec l’arrivée d’Haidara
[14:00]ASSE : gros danger pour Horneland avant Bastia, ses stats l’accablent de plus en plus !
[13:30]Stade Rennais : Steve Mandanda s’est payé deux de deux anciens coéquipiers à l’OM !
[13:00]FC Nantes : Kantari prêt à relancer un recalé de Luis Castro, Anthony Lopes capitaine ?
[12:30]ASSE Mercato : future recrue du RC Lens, Amadou Haïdara était promis aux Verts !
[12:00]Real Madrid : Jürgen Klopp a déjà donné sa réponse !
[11:30]Revue de presse : Haise a un motif d’espoir pour l’OGC Nice avant ses retrouvailles avec le RC Lens, Moffi privé de CAN, Genesio vole au secours de Bouaddi (LOSC)
[11:00]Stade Rennais : le message fort d’Habib Beye à Seko Fofana
[10:30]Angers SCO – FC Nantes : les plans de Kantari dévoilés, sa première compo va surprendre !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : gros danger pour Horneland avant Bastia, ses stats l’accablent de plus en plus !

Par Laurent Hess - 12 Déc 2025, 14:00
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le coach de l’ASSE Eirik Horneland est fragilisé par la défaite à Dunkerque. Mais aussi par la dynamique actuelle de son équipe…

L’ASSE a concédé samedi dernier à Dunkerque (0-1) sa 5e défaite de la saison et Eirik Horneland a reconnu que le bilan de l’ASSE était insuffisant. « On n’est pas du tout là où j’espérais être et là où on devrait être en termes de performance », a-t-il glissé, avant de se tourner vers la réception de Bastia. « Il l faudra impérativement trois points pour rester au contact ». Une obligation de résultat qui le concernera tout particulièrement, la patience de Kilmer Sports à son égard ayant sans doute ses limites. Selon nos informations, Eirik Horneland a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. Le Norvégien n’avait pas été capable de maintenir l’ASSE en Ligue 1 la saison passée, et il ne parvient pas cette saison à installer l’équipe sur le toit de la Ligue 2 malgré le plus gros budget du championnat et 25 M€ investis cet été par KSV sur le Mercato. Des points de désaccord sont intervenus entre Horneland et sa direction, notamment sur certains choix de joueurs et sa réticence à faire jouer Joshua Duffus et Irvin Cardona il y a quelques semaines, ce qui avait incité Ivan Gazidis à intervenir avant la victoire à Troyes (3-2).

5 défaites pour l’ASSE sur les 9 dernières journées de Ligue 2

Celle-ci avait permis à l’ASSE de revenir à deux points de l’ESTAC alors qu’une défaite dans l’Aube aurait reléguée l’équipe à 8 points du leader troyen. Mais depuis, il y a eu une victoire assez heureuse contre Nancy (2-1) et la défaite à Dunkerque. Après un bon départ (aucune défaite lors des 7 premières journées), l’ASSE a concédé 5 défaites lors des 9 dernières journées. Pas vraiment un rythme de favori dans la course au podium. Cela n’a pas échappé à Kilmer Sports, qui ne peut que déplorer ce que tout le monde constate à l’ASSE : l’équipe ne progresse pas. La réception de Bastia, lanterne rouge du championnat, qui ne compte qu’une victoire en Ligue 2 cette saison, sera le dernier match de la phase aller pour les Verts, avant l’ultime rendez-vous de l’année 2025 à Nice en Coupe de France. Tout autre résultat qu’une victoire pourrait reléguer l’ASSE à la 4e voire à la 5e place du classement. Ce qui serait difficilement acceptable pour KSV.

ASSESC Bastia

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, SC Bastia