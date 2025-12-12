ASSE : gros danger pour Horneland avant Bastia, ses stats l’accablent de plus en plus !

Le coach de l’ASSE Eirik Horneland est fragilisé par la défaite à Dunkerque. Mais aussi par la dynamique actuelle de son équipe…

L’ASSE a concédé samedi dernier à Dunkerque (0-1) sa 5e défaite de la saison et Eirik Horneland a reconnu que le bilan de l’ASSE était insuffisant. « On n’est pas du tout là où j’espérais être et là où on devrait être en termes de performance », a-t-il glissé, avant de se tourner vers la réception de Bastia. « Il l faudra impérativement trois points pour rester au contact ». Une obligation de résultat qui le concernera tout particulièrement, la patience de Kilmer Sports à son égard ayant sans doute ses limites. Selon nos informations, Eirik Horneland a perdu du crédit auprès de ses dirigeants. Le Norvégien n’avait pas été capable de maintenir l’ASSE en Ligue 1 la saison passée, et il ne parvient pas cette saison à installer l’équipe sur le toit de la Ligue 2 malgré le plus gros budget du championnat et 25 M€ investis cet été par KSV sur le Mercato. Des points de désaccord sont intervenus entre Horneland et sa direction, notamment sur certains choix de joueurs et sa réticence à faire jouer Joshua Duffus et Irvin Cardona il y a quelques semaines, ce qui avait incité Ivan Gazidis à intervenir avant la victoire à Troyes (3-2).

5 défaites pour l’ASSE sur les 9 dernières journées de Ligue 2

Celle-ci avait permis à l’ASSE de revenir à deux points de l’ESTAC alors qu’une défaite dans l’Aube aurait reléguée l’équipe à 8 points du leader troyen. Mais depuis, il y a eu une victoire assez heureuse contre Nancy (2-1) et la défaite à Dunkerque. Après un bon départ (aucune défaite lors des 7 premières journées), l’ASSE a concédé 5 défaites lors des 9 dernières journées. Pas vraiment un rythme de favori dans la course au podium. Cela n’a pas échappé à Kilmer Sports, qui ne peut que déplorer ce que tout le monde constate à l’ASSE : l’équipe ne progresse pas. La réception de Bastia, lanterne rouge du championnat, qui ne compte qu’une victoire en Ligue 2 cette saison, sera le dernier match de la phase aller pour les Verts, avant l’ultime rendez-vous de l’année 2025 à Nice en Coupe de France. Tout autre résultat qu’une victoire pourrait reléguer l’ASSE à la 4e voire à la 5e place du classement. Ce qui serait difficilement acceptable pour KSV.