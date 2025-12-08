OM Mercato : après Greenwood, l’Arabie Saoudite fait le forcing pour un autre Olympien
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !

ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !
Laurent Hess
8 décembre 2025

Intéressé par Lucas Stassin cet été, le Paris FC semblait susceptible de revenir à la charge au Mercato d’hiver. Mais selon son actionnaire majoritaire, le transfert du jeune attaquant belge de l’ASSE ne se fera pas.

L’Équipe affirmait ce matin que le Paris FC a décidé de trancher : il lui faut un buteur, un vrai. Au Havre (0-0), ce week-end, Stéphane Gilli avait aligné son trio offensif idéal avec Moses Simon, Jean-Philippe Krasso et Ilan Kebbal. Mais entre un Kebbal moins inspiré, un Simon encore une fois hors du coup et un Krasso totalement inoffensif, l’attaque du PFC est restée aphone, et les entrées n’ont pas sauvé la mise. Nouha Dicko a vendangé la balle de match dans le temps additionnel avec une frappe molle bien captée par Mory Diaw alors qu’Alimami Gory avait manqué l’immanquable à la 87e minute, seul dans les six mètres après un centre parfait de Maxime Lopez. Cette stérilité offensive pousse donc le PFC à agir vite. Marco Neppe, le directeur sportif, travaille avec Stéphane Gilli et la famille Arnault sur un renfort majeur cet hiver.

Le Paris FC abandonne la piste Stassin

Mais à l’occasion de l’annonce ce lundi de l’agrandissement du centre d’entraînement du Paris FC à Orly, le président Pierre Ferracci et l’actionnaire majoritaire Antoine Arnault ont répondu aux questions de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC concernant la prochaine ouverture du marché des transferts. Interrogé sur dossier Lucas Stassin, l’actionnaire majoritaire a indiqué que la piste, creusée l’été dernier, n’est plus à l’étude. « Je ne pense pas pour Lucas Stassin, ça ne va pas le faire, a-t-il expliqué. Les volontés du club de Lucas sont trop élevées malheureusement. » Même si Stassin a perdu sa place de titulaire à l’ASSE ces dernières semaines au profit de Joshua Duffus, et qu’il n’a plus marqué depuis le mois de septembre, Kilmer Sports resterait donc gourmand. Et le Paris FC ne veut pas faire de folies… « On a toujours été très clairs et on n’a pas voulu fausser le marché dès notre arrivée, ça aurait été un très mauvais message pour le club et on se serait fait pigeonner le reste du temps. On n’a pas fait d’erreurs et on va tenter de continuer comme ça », a défendu Antoine Arnault. Quand on nous propose des prix absurdes, on raccroche tranquillement et on passe à la suite. On est là pour le temps long. Le mercato d’hiver est aussi un mercato de belles opportunités, avec des prêts. » « On se serait fait pigeonner », « des prix absurdes », les mots sont forts…

ASSELigue 1MercatoParis FC
#A la une#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

Leonardo Balerdi et Mason Greenwood avec leurs partenaires lors d'une pause.
Mercato...

OM Mercato : après Greenwood, l’Arabie Saoudite fait le forcing pour un autre Olympien

Par Raphaël Nouet
ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !
ASSE...

ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !

Par Laurent Hess
Stéphane Ziani, en 2011, lors de sa première expérience de coordinateur.
FC Nantes...

FC Nantes : une promotion interne rapproche un ex-Rennais du banc canari

Par Raphaël Nouet
Udol, Ganiou et Baidoo célébrant un but face au FC Nantes.
Mercato...

RC Lens Mercato : la Premier League fond sur une révélation sang et or

Par Raphaël Nouet
ASSE : gros coup dur pour une recrue… et pour Horneland !
ASSE...

ASSE : gros coup dur pour une recrue… et pour Horneland !

Par Laurent Hess
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
ASSE...

Les infos du jour : le FC Nantes hésite entre Castro et Still, 100 M€ pour Greenwood (OM), Zidane au secours du Real Madrid ?

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'un match au Vélodrome.
Ligue des champions...

OM : De Zerbi tacle les critiques et secoue ses joueurs avant l’USG

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors du déplacement à Dunkerque.
ASSE...

ASSE : un cauchemar d’Horneland reviendra le hanter contre Bastia

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, au micro de Ligue 1+.
Ligue 1...

RC Lens : Sage reçoit 2 bonnes nouvelles en provenance de l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
Action du dernier Strasbourg-OM.
Mercato...

OM Mercato : Strasbourg prêt à détourner une cible à 100 M€ ?

Par Raphaël Nouet
Will Still lors de son passage sur le banc de Southampton.
FC Nantes...

FC Nantes : encore un espoir pour Still ?

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après une action ratée par le PSG face à Rennes.
Ligue 1...

PSG : un gros coup dur pour Luis Enrique à Bilbao ?

Par Raphaël Nouet
Jean-Louis Leca au téléphone avant un match du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca réalise un nouveau tour de magie avec Haïdara

Par Raphaël Nouet
Mason Greenwood lors du match de l'OM à Lille.
Mercato...

OM Mercato : une offre monstrueuse pour Greenwood, casse-tête pour Benatia !

Par Raphaël Nouet
Luis Castro, le regard sombre, lors de la défaite du FC Nantes à domicile contre le RC Lens.
FC Nantes...

FC Nantes : revirement pour Castro, Ménès annonce une relégation !

Par Raphaël Nouet
Zinédine Zidane au stade Vélodrome, lors de l'Universe League.
Liga...

Real Madrid : Zidane pourrait succéder à Xabi Alonso jeudi !

Par Raphaël Nouet
Deiver Machado en action lors du match entre le RC Lens et le Stade Brestois.
FC Nantes...

Le FC Nantes fait oublier la piste Still en officialisant Machado

Par Raphaël Nouet
Federico Valverde (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : le Real Madrid KO, Doha prépare un double braquage à 170 M€ ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Guillou souffle une piste très sérieuse à l’oreille de Kilmer Sports 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Laporta rêve d’un Galactique pour remplacer Lewandowski !

Par Bastien Aubert
Will Still est libre
FC Nantes...

FC Nantes : fiasco pour Will Still, le successeur de Luis Castro déjà à Nantes ?

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick se moque du Real Madrid et prépare une énorme surprise contre Francfort !

Par Bastien Aubert
Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : Rüdiger perd ses nerfs, un enfant supporter en fait les frais à l’entraînement !  

Par Bastien Aubert
Enzo Bardeli (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland se moque royalement de Bardeli ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet