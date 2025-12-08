ASSE Mercato : le Paris FC fait de grosses révélations sur Lucas Stassin !

Intéressé par Lucas Stassin cet été, le Paris FC semblait susceptible de revenir à la charge au Mercato d’hiver. Mais selon son actionnaire majoritaire, le transfert du jeune attaquant belge de l’ASSE ne se fera pas.

L’Équipe affirmait ce matin que le Paris FC a décidé de trancher : il lui faut un buteur, un vrai. Au Havre (0-0), ce week-end, Stéphane Gilli avait aligné son trio offensif idéal avec Moses Simon, Jean-Philippe Krasso et Ilan Kebbal. Mais entre un Kebbal moins inspiré, un Simon encore une fois hors du coup et un Krasso totalement inoffensif, l’attaque du PFC est restée aphone, et les entrées n’ont pas sauvé la mise. Nouha Dicko a vendangé la balle de match dans le temps additionnel avec une frappe molle bien captée par Mory Diaw alors qu’Alimami Gory avait manqué l’immanquable à la 87e minute, seul dans les six mètres après un centre parfait de Maxime Lopez. Cette stérilité offensive pousse donc le PFC à agir vite. Marco Neppe, le directeur sportif, travaille avec Stéphane Gilli et la famille Arnault sur un renfort majeur cet hiver.

Le Paris FC abandonne la piste Stassin

Mais à l’occasion de l’annonce ce lundi de l’agrandissement du centre d’entraînement du Paris FC à Orly, le président Pierre Ferracci et l’actionnaire majoritaire Antoine Arnault ont répondu aux questions de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC concernant la prochaine ouverture du marché des transferts. Interrogé sur dossier Lucas Stassin, l’actionnaire majoritaire a indiqué que la piste, creusée l’été dernier, n’est plus à l’étude. « Je ne pense pas pour Lucas Stassin, ça ne va pas le faire, a-t-il expliqué. Les volontés du club de Lucas sont trop élevées malheureusement. » Même si Stassin a perdu sa place de titulaire à l’ASSE ces dernières semaines au profit de Joshua Duffus, et qu’il n’a plus marqué depuis le mois de septembre, Kilmer Sports resterait donc gourmand. Et le Paris FC ne veut pas faire de folies… « On a toujours été très clairs et on n’a pas voulu fausser le marché dès notre arrivée, ça aurait été un très mauvais message pour le club et on se serait fait pigeonner le reste du temps. On n’a pas fait d’erreurs et on va tenter de continuer comme ça », a défendu Antoine Arnault. Quand on nous propose des prix absurdes, on raccroche tranquillement et on passe à la suite. On est là pour le temps long. Le mercato d’hiver est aussi un mercato de belles opportunités, avec des prêts. » « On se serait fait pigeonner », « des prix absurdes », les mots sont forts…