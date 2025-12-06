Dunkerque – ASSE : un Vert s’est blessé juste avant le match !

L’ASSE se présente ce soir à Dunkerque sans un de ses meilleurs atouts, Augustine Boakye…

Ce samedi, pour la 16e journée de Ligue 2, l’ASSE se déplace sur la pelouse de l’USL Dunkerque. La composition officielle alignée par Eirik Horneland au stade Tribut est tombée. C’est celle-ci :

Larsonneur (cap) – Appiah, Bernauer, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Miladinovic – El Jamali, Cardona, Davitashvili.

Boakye out

Une compo assez surprenante puisqu’on pouvait s’attendre à ce que Moueffek débute, voire Ben Old après son quadruplé en Coupe de France le week-end dernier. Quant à Augustine Boakye, il n’est même pas sur la feuille de match. L’attaquant ghanéen avait pris un coup hier à l’entraînement. Il a fait le déplacement dans le Nord mais Horneland avait joué la sécurité en appelant 19 joueurs.