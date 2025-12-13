ASSE : Stassin a provoqué un gros malaise, le vestiaire ne peut plus le voir

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Lucas Stassin retrouve enfin le groupe de l’AS Saint-Étienne contre Bastia, mais son avenir dans le Forez paraît plus incertain que jamais. L’attaquant belge affiche sans détour son envie de quitter le club dès cet hiver, attisant crispations et doutes.

Un come-back attendu, mais un esprit déjà ailleurs

Après plusieurs semaines éloigné des pelouses pour une blessure au mollet contractée avec les Espoirs belges, Lucas Stassin a enfin signé son grand retour dans le groupe face à Bastia à Geoffroy-Guichard. Son retour est très attendu par le staff et les supporters, d’autant que son dernier but en date remonte au 23 septembre à Amiens, lors d’une période où il avait enchaîné 4 réalisations en 3 matchs. Pourtant, derrière cette bonne nouvelle sportive, la frustration du joueur et ses envies d’ailleurs plombent l’atmosphère autour de l’ASSE.

Des chiffres flatteurs mais une implication en question

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres de Ligue 2 cette saison, Lucas Stassin reste un détonateur incontournable d’une attaque verte en manque de créativité. Mais depuis l’automne, ses performances déclinent, tout comme sa motivation visible. Son langage corporel trahit un « blues » persistant et des difficultés à redevenir décisif, ce qui commence à inquiéter un club qui lutte pour remonter au classement.

Climat tendu : l’affaire Stassin sème le trouble au vestiaire

Lucas Stassin n’a plus caché sa volonté de partir lors du prochain mercato d’hiver. Un discours tranchant, nourri par son souci d’être appelé en sélection belge pour la prochaine Coupe du monde et la conviction que la Ligue 2 n’est plus un tremplin suffisant. Mais le malaise ne s’arrête pas là, comme le souligne L’Équipe. Au sein du vestiaire, l’attaquant aurait tendance à souligner qu’il serait, selon lui, le seul à mériter la somme de 26 millions d’euros (prétendue offre du Paris FC le dernier jour du marché, bonus inclus). Et cela a agacé plusieurs coéquipiers, accentuant le climat de défiance.

Entre ambitions personnelles et casse-tête pour Saint-Étienne

Stassin ne cache plus ses ambitions internationales, estimant qu’une prolongation de son aventure en Ligue 2 pénaliserait sa progression. Initialement séduit par un projet stéphanois sur quatre ans visant l’Europe, il a vite déchanté : relégation, salaire divisé par deux, perspectives d’évolution réduites. Résultat, l’ASSE se retrouve face à ses propres contradictions, tiraillée entre valoriser ses jeunes pour rebondir ou céder aux états d’âme d’un buteur pressé de filer.

L’ASSE contrainte d’anticiper l’après-Stassin

Alors que le départ de Stassin semble inéluctable, la direction stéphanoise avait tenté d’anticiper en recrutant Josuha Duffus, un autre jeune au profil buteur, capable de succéder à Stassin. Mais une blessure a retardé l’intégration de Duffus, laissant l’attaque en quête de repères et d’efficacité, alors que le club reste en quête de stabilité sportive et de clarté dans sa gestion des talents.

Bastia, rendez-vous décisif pour l’ASSE et Stassin

L’affrontement contre Bastia s’annonce crucial pour tout le club. Il marquera non seulement le retour de Stassin sur le devant de la scène, mais aussi un chapitre charnière dans la saison stéphanoise. Entre ambitions contrariées, tensions internes et la nécessité de retrouver des résultats, l’ASSE joue bien plus qu’un simple match : pour Lucas Stassin, ce pourrait être le dernier défi sous le maillot vert, ou l’opportunité d’un baroud d’honneur avant de tourner la page cet hiver.