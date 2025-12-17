🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a dévoilé son onze de départ pour affronter Talavera, club de Troisième division, en 16es de finale de la Coupe du Roi.

Ce mercredi soir, 24h après le FC Barcelone (2-0 à Guadalajara), le Real Madrid fait son entrée en Coupe du Roi. Les Merengue sont eux aussi opposés à un club de Troisième division, Talavera. Xabi Alonso, qui a vu son équipe s’imposer à Vitoria contre le Deportivo Alavés (2-1) dimanche, sauvant ainsi sa tête après deux défaites consécutives, a tout intérêt à ce que ça se passe bien ce soir. Voici le onze aligne pour l’occasion. Il est hyper offensif puisque trois attaquants sont alignés plus deux milieux offensifs !

Real : Lunin – Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran Garcia – Ceballos, Güler, Mastantuono – Endrick, Gonzalo, Mbappé.