À LA UNE DU 17 DéC 2025
[20:27]PSG : Luis Enrique a émerveillé l’ASSE… qu’il a pourtant humiliée
[20:09]ASSE : l’entraîneur rêvé du Real Madrid inspire Horneland
[19:48]Real Madrid : le onze merengue pour affronter Talavera en Coupe
[19:29]RC Lens : Ganiou dévoile le secret ayant conduit à sa récompense
[19:14]OM : un 3e retour après Gouiri et Traoré !
[18:54]Stade Rennais : Beye va tenter un pari en Coupe de France
[18:31]PSG, FC Barcelone Mercato : Schlotterbeck détourné à cause du Real Madrid ?
[18:03]OM : Vitinha frappé par un terrible drame… en France
[17:43]Real Madrid : un triplé ce soir et Mbappé égale Ronaldo
[17:28]ASSE Mercato : Manchester City débarque sur une piste des Verts
Real Madrid : le onze merengue pour affronter Talavera en Coupe

Par Raphaël Nouet - 17 Déc 2025, 19:48
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, en conférence de presse.
L’entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a dévoilé son onze de départ pour affronter Talavera, club de Troisième division, en 16es de finale de la Coupe du Roi.

Ce mercredi soir, 24h après le FC Barcelone (2-0 à Guadalajara), le Real Madrid fait son entrée en Coupe du Roi. Les Merengue sont eux aussi opposés à un club de Troisième division, Talavera. Xabi Alonso, qui a vu son équipe s’imposer à Vitoria contre le Deportivo Alavés (2-1) dimanche, sauvant ainsi sa tête après deux défaites consécutives, a tout intérêt à ce que ça se passe bien ce soir. Voici le onze aligne pour l’occasion. Il est hyper offensif puisque trois attaquants sont alignés plus deux milieux offensifs !

Real : Lunin – Jimenez, Huijsen, Carreras, Fran Garcia – Ceballos, Güler, Mastantuono – Endrick, Gonzalo, Mbappé.

