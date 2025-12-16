🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le même journaliste qui a révélé un intérêt de l’Arabie Saoudite pour le FC Barcelone annonce qu’un rendez-vous entre les deux parties aura lieu début janvier lors de la Supercoupe d’Espagne.

L’information de François Gallardo concernant un futur rachat du FC Barcelone par l’Arabie Saoudite n’a pas connu beaucoup de succès en Espagne. Aucun des grands médias ne l’a reprise. Les autres l’ont battue en brèches, assurant qu’il s’agissait d’une fake news. Mais Gallardo s’en tient à son information et apporte de nouveaux éléments : selon lui, un rendez-vous entre la direction catalane et les dirigeants saoudiens aura lieu entre le 7 et le 11 janvier, dates auxquelles le Barça sera en… Arabie Saoudite pour y disputer la Supercoupe d’Espagne.

Un rendez-vous pendant la Supercoupe d’Espagne ?

Gallardo précise que le royaume ne voudrait pas forcément acquérir la totalité du club. Il pourrait se contenter d’être minoritaire (49% des parts, selon lui). Rappelons que lors de son premier tweet, l’Espagnol avait parlé d’une enveloppe de 10 milliards d’euros pour permettre aux Blaugranas d’apurer leur dette tout en se renforçant considérablement. Mais une fois encore, le club appartenant aux socios, il faudrait un changement de structure pour qu’une telle vente se produise. Et pour cela, il faudrait procéder à une élection.

Une arrivée de l’Arabie Saoudite à Barcelone poserait également un autre problème puisque Newcastle est également la propriété du fonds d’investissement du royaume. Or, l’UEFA interdit à deux clubs ayant le même propriétaire de disputer la même compétition européenne…