À LA UNE DU 16 DéC 2025
[17:58]OM Mercato : 2 cas crispent Longoria, un bon coup tenté en Premier League ?
[17:42]Stade Rennais Mercato : Beye tient un premier renfort au nom bien connu
[17:23]OM, PSG, RC Lens, OL, Stade Rennais, FC Nantes : l’IA revoit son classement final de la L1
[17:02]FC Barcelone : la rumeur saoudienne enfle, un rendez-vous fixé !
[16:42]OM Mercato : 15 M€ récupérés en janvier pour un flop estival ?
[16:19]ASSE : le favori de Kilmer Sports pour l’après-Horneland déjà libre ?
[15:59]PSG – Flamengo : Luis Enrique met un dernier coup de pression à ses joueurs
[15:47]Ça part en vrilles entre le FC Barcelone, le Real Madrid et les arbitres !
[15:31]Le PSG doublement humilié par Kylian Mbappé
[15:30]PSG Mercato : Paris déboule sur une recrue choc promise au FC Barcelone ! 
FC Barcelone : la rumeur saoudienne enfle, un rendez-vous fixé !

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 17:02
💬 Commenter
Le logo du FC Barcelone lors d'un partenariat avec les Rolling Stones.
Le même journaliste qui a révélé un intérêt de l’Arabie Saoudite pour le FC Barcelone annonce qu’un rendez-vous entre les deux parties aura lieu début janvier lors de la Supercoupe d’Espagne.

L’information de François Gallardo concernant un futur rachat du FC Barcelone par l’Arabie Saoudite n’a pas connu beaucoup de succès en Espagne. Aucun des grands médias ne l’a reprise. Les autres l’ont battue en brèches, assurant qu’il s’agissait d’une fake news. Mais Gallardo s’en tient à son information et apporte de nouveaux éléments : selon lui, un rendez-vous entre la direction catalane et les dirigeants saoudiens aura lieu entre le 7 et le 11 janvier, dates auxquelles le Barça sera en… Arabie Saoudite pour y disputer la Supercoupe d’Espagne.

Un rendez-vous pendant la Supercoupe d’Espagne ?

Gallardo précise que le royaume ne voudrait pas forcément acquérir la totalité du club. Il pourrait se contenter d’être minoritaire (49% des parts, selon lui). Rappelons que lors de son premier tweet, l’Espagnol avait parlé d’une enveloppe de 10 milliards d’euros pour permettre aux Blaugranas d’apurer leur dette tout en se renforçant considérablement. Mais une fois encore, le club appartenant aux socios, il faudrait un changement de structure pour qu’une telle vente se produise. Et pour cela, il faudrait procéder à une élection.

Une arrivée de l’Arabie Saoudite à Barcelone poserait également un autre problème puisque Newcastle est également la propriété du fonds d’investissement du royaume. Or, l’UEFA interdit à deux clubs ayant le même propriétaire de disputer la même compétition européenne…

