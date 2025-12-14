Selon un journaliste espagnol, l’Arabie Saoudite aurait formulé une offre monstrueuse pour racheter le FC Barcelone. Si elle parvenait à ses fins, le Real Madrid aurait des sueurs froides, l’OM des regrets…

Journaliste participant régulièrement à El Chiringuito et à des émissions de radio, François Gallardo a lancé une bombe cette nuit : l’Arabie Saoudite souhaiterait racheter le FC Barcelone ! « Mohammed ben Salmane, prince d’Arabie Saoudite, va faire une offre de 10 milliards d’euros pour acheter le FC Barcelone. Le Barça a une dette de plus 2,5 milliards difficile à rembourser. Le seul obstacle, ce sont les socios, mais… » Les compteurs financiers blaugranas remis à zéro et la possibilité de recruter qui il veut grâce à une injection de cash ? Le tout alors que le FCB a déjà l’une des meilleures équipes du monde ainsi que le futur meilleur joueur (Lamine Yamal) ? Ce serait évidemment grandiose…

Ca ressemble plus à une fake news qu’à autre chose…

Mais plusieurs obstacles se dressent sur la route séparant le fantasme de la réalité. Le premier étant qu’aucun grand média espagnol n’a eu cette info, que François Gallardo n’a même pas cru bon de partager avec les émissions avec lesquelles il collabore. D’ici à ce que ce soit une fake news comme l’OM a été victime il y a quelques années… Et puis, il y a évidemment l’obstacle des socios. Pour qu’il y ait achat du club, il faudrait un changement de structure juridique du club et cela ne peut passer que par un vote. Les supporters seraient-ils d’accord pour renoncer à leur droit de regard sur la vie de leur club ? Rien n’est moins sûr… Enfin, pas sûr non plus que la Liga accepte qu’un Etat prenne le contrôle d’un des deux géants, surtout quand on voit combien Javier Tebas a fort justement critiqué le dopage financier du Qatar au PSG.

L’Arabie Saoudite au FC Barcelone, cela ressemble donc davantage à un songe qu’à une réalité en train de se dessiner. Mais si cela devait se produire, le Real Madrid l’aurait assurément mauvaise, lui qui se targue d’avoir une gestion financière plus saine que son grand rival lui permettant de recruter les meilleurs joueurs de la planète. Ce serait aussi un coup dur pour l’OM, dont le communiqué officialisant son rachat par l’Arabie Saoudite est en relecture depuis quatre ans…