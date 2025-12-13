🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le FC Barcelone a eu toutes les peines du monde à venir à bout d’un Osasuna accrocheur et replié en défense. Mais l’essentiel est là avec cette victoire 2-0 amplement méritée.

Avant le coup d’envoi, on savait que l’Osasuna Pampelune allait garer le but devant ses cages. Le club navarrais emploie cette tactique depuis des années et cela a gêné à plusieurs reprises le FC Barcelone. Ca a encore été le cas ce soir. Les Blaugranas ont cru s’être simplifiés la vie après le but de Ferran Torres à la 27e. Mais l’arbitre l’a annulé pour un hors-jeu au moment de jouer le corner. Plus les minutes passaient, plus la pression montait mais Raphinha a fini par faire sauter le verrou d’une puissance frappe du gauche de 25 mètres (70e). Le Brésilien a doublé la mise à la 87e en reprenant de près un ballon dévié au second poteau. Avec ces trois points, le Barça prend provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid. Voici les notes des hommes d’Hansi Flick.

J.Garcia (5) : une soirée sympa, à être le spectateur le mieux placé dans le stade. Hormis quelques six mètres à tirer et des frappes pas cadrées à suivre de loin, il n’a strictement rien eu à faire.

Koundé (5) : son doublé contre Francfort (2-1) mardi ne lui a pas totalement redonné confiance. Le latéral continue de faire des erreurs techniques évitables, qui ne lui ressemblent pas. Pour sa défense, on dira que ce n’est pas facile de jouer avec Lamine Yamal juste au-dessus, l’ailier espagnol profitant de ses appels sans lui faire de passes…

Cubarsi (5) (Fermin, 74e) : il a eu di mal face à Budimir, qui ne l’a pas ménagé au niveau physique.

Martin (5) : il est définitivement meilleur dans l’axe que dans le couloir gauche. Mais pas de là à faire oublier Martinez…

Baldé (5,5) (Christensen, 87e) : il donne l’impression d’avoir du mal à combiner avec Rashford. Les deux ne sont pas très complémentaires et c’est handicapant pour l’équipe.

Pedri (6) (Bardghji, 87e) : toujours aussi incroyable et facile avec le ballon. Dans l’orientation du jeu, il n’y pas meilleur que lui, idem dans la temporisation au moment de faire la passe. Quelle chance a le Barça de l’avoir !

Garcia (6) : il a fêté sa prolongation par une grosse performance. Présent autant à la récupération que devant, il a expédié une grosse frappe en première période qui a failli faire mouche.

Yamal (5) : à chaque touche de balle, on continue d’attendre un exploit mais c’est de plus en plus compliqué pour lui, qui est marqué par deux adversaires. Les jours où il est bien pris comme aujourd’hui, il devrait lâcher plus rapidement son ballon ou centrer en première intention. Mais attention, il continue de faire des différences incroyables. C’est juste que c’est une fois sur cinq contre une fois sur deux la saison dernière…

Raphinha (6) (Casado, 87e) : un super match dans l’axe, où Hansi Flick le voit jouer désormais. En plus, c’est lui qui marque l’unique but de la partie d’une grosse frappe du gauche. Quelques minutes plus tôt, il avait tenté un lob de quarante mètres. Il double la mise à la 87e, à l’affut au second poteau. Il lui reste encore à prendre toutes ses marques dans l’axe mais c’est très prometteur. Et puis, quelle activité !

Rashford (5) (De Jong, 74e) : il est frustrant car on devine un immense potentiel, notamment physique, mais il ne l’exploite pas suffisamment. En plus, techniquement, on le sent quand même un peu juste pour jouer dans une équipe désireuse d’évoluer aussi rapidement que le Barça.

Torres (5) : sa tête sur le but qu’il a cru marquer en première période était magnifique. Il a également tenté un ciseau sur un centre de Yamal. Précieux dans le pressing et dans les appels, il reste très perfectible à la finition.