FC Barcelone Mercato : Flick pourrait s’offrir un titulaire référence à un prix ridicule !

Le dossier Denzel Dumfries revient sur le devant de la scène du côté du FC Barcelone. Entre clause libératoire atypique, incertitudes sur son entourage et éclat au plus haut niveau européen, le latéral néerlandais de l’Inter Milan cristallise toutes les attentions à l’approche du prochain mercato estival. Gros plan sur un marché des transferts prêt à s’emballer.

Une clause « cyclique » qui intrigue le mercato

Difficile de ne pas être interpellé par la clause libératoire de 25 millions d’euros que renferme le contrat de Dumfries. Sa particularité ? Ce montant est activable une fois par an, chaque été, grâce à un mécanisme « cyclique » unique, comme le rapporte Mundo Deportivo. Un ticket de sortie très accessible pour un joueur dont la valeur marchande culmine pourtant autour de 40 millions.

De quoi faire saliver les prétendants et relancer, dès la prochaine fenêtre des transferts, les clubs européens désireux de s’offrir un profil aussi complet. Preuve de l’engouement, la liste de cibles mercato du FC Barcelone le cite régulièrement, Dumfries occupant une place de choix dans le viseur catalan pour venir concurrencer Jules Koundé à droite.

Le point sur la situation contractuelle à l’Inter Milan

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2028, Dumfries est dans une position délicate. Le nom de son représentant n’est toujours pas officiel après la fin de sa collaboration avec Jorge Mendes. Cette indécision au niveau de l’agent entretient le flou et alimente les spéculations sur son avenir immédiat.

À cela s’ajoute une blessure à la cheville, dont la durée a surpris à Milan. Eloigné des terrains plus longtemps que prévu, le Néerlandais a néanmoins su gérer ses affaires en coulisses, réaffirmant sa volonté de peser dans les choix stratégiques de sa carrière.

Dumfries, performance XXL face au Barça en Ligue des champions

Sur le terrain, Dumfries a frappé fort lors de la double confrontation contre le Barça en demi-finale de Ligue des champions la saison dernière. Décisif sur cinq des sept buts inscrits par l’Inter sur les deux matchs, il a été l’homme des grandes rencontres.

Au match aller (3-3 à Montjuïc) : buteur à deux reprises, il délivre aussi la passe décisive pour l’ouverture du score.

Au retour (4-3 à San Siro) : c’est lui qui lance l’action du 1-0 pour Lautaro Martínez et provoque le but égalisateur dans une situation litigieuse.

À chaque fois, Dumfries s’est illustré par sa puissance, ses appels incessants et sa capacité à peser offensivement malgré sa position défensive.

Son rendement n’est pas passé inaperçu auprès de nombreux clubs, comme en témoigne l’intérêt avéré du coach barcelonais Hansi Flick pour le natif de Rotterdam.

Changement d’agent, blessure et perspectives d’avenir

Le flou plane toujours sur la gestion future de la carrière de Dumfries. Le départ de son agent historique rebat les cartes, alors que les clubs s’informent déjà sur ses conditions de transfert. La blessure, bien que prolongée, n’a en rien freiné les ardeurs du marché : son profil de latéral percutant et complet fait l’unanimité.

Régulièrement sous surveillance de la part du FC Barcelone et d’autres géants européens, Dumfries dispose désormais d’un atout-maître : une fenêtre d’opportunité unique cet été, à un tarif maîtrisé.