Depuis la conférence de presse du président du Real Madrid, Florentino Pérez, hier, les arbitres et le FC Barcelone répondent de façon cinglante. La guerre est totale !

Tout le monde est en train de dégoupiller en Espagne et c’est assez impressionnant ! Hier, Florentino Pérez a remis de l’huile sur le feu en assurant que le scandale Negreira était le plus grand de l’histoire du football, qu’il menaçait tout et que des clubs avaient été relégués à cause des magouilles du FC Barcelone avec les arbitres. Les réactions ne se sont pas faites attendre et elles sont toutes contre le Real Madrid ! Déjà, plusieurs clubs relégués ont fait savoir que le Barça n’avait rien à voir avec leurs descentes. Certains de leurs fans ont même rappelé que s’ils avaient été volés à l’occasion par l’arbitrage, ça avait plutôt été au Bernabeu qu’au Camp Nou…

Laporta : « Madrid a une « barcelonite » aiguë »

Et puis, Joan Laporta a répondu de façon cinglante à Florentino Pérez ce mardi : « Madrid a une « barcelonite » aiguë et cela se passe bien pour nous parce qu’ils sont plus préoccupés par nous que par ce qu’ils doivent craindre. Nous ne voulons que la paix dans le football européen alors que d’autres non ». Le président du FC Barcelone estime que son homologue madrilène n’a jamais digéré son abandon du projet de Super League et cherche depuis à le lui faire payer par tous les moyens.

L’association des arbitres a également publié un communiqué pour fustiger les propos de Florentino Pérez, qui a regretté que l’arbitre du match contre le Deportivo Alavés (2-1), Gonzalez Fuertes, ait été le même qui avait dirigé la finale de la Coupe du Roi contre Barcelone (2-3 a.p.) la saison dernière. Un arbitre à qui la Maison Blanche avait mis une pression insensée avant le match en pointant du doigt ses erreurs. Cela avait valu à l’enfant de Fuertes des menaces à l’école, ce que ce dernier avait regretté en pleurs lors du conférence de presse. L’association des arbitres a écrit : « L’AESAF exprime son rejet des récentes déclarations publiques du président du Real Madrid, M. Florentino Pérez, en raison des graves dommages que ce type de déclaration représente pour la réputation du collectif arbitral et du football espagnol ». L’association réclame des sanctions contre Pérez, qui s’isole de plus en plus au sein du football espagnol voire européen…