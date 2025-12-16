À LA UNE DU 16 DéC 2025
Revue de presse espagnole : Pérez attaque salement le FC Barcelone, Flick va révolutionner son onze !

Par Bastien Aubert - 16 Déc 2025, 09:19
Florentino Pérez (Real Madrid)
Voici la revue de presse espagnole en date de ce mardi 16 décembre 2025. Au programme : l’attaque frontale de Florentino Pérez au FC Barcelone et la Coupe du Roi.

SPORT : « Florentino Pérez attaque le Barça »

Le président du Real Madrid Florentino Pérez a attaqué de front le FC Barcelone : « Le cas Negreira est le plus grave problème du football espagnol d’aujourd’hui et même au niveau international. Toutes les équipes seraient descendues pour cela. »

AS : « Florentino réclame justice »

Même tonalité du jour chez As, qui estime que le président du Real Madrid réclame seulement que justice soit faite après l’affaire Negreira, un cas qui accuse le Barça d’avoir acheté l’arbitrage ces 20 dernières années.

MARCA : « Comment oublier le plus grand scandale de l’histoire du football ? »

Pérez a mis les pieds dans le plat pour appeler à une mobilisation générale derrière l’affaire Negreira, que l’on croyait naïvement enterrée du côté du FC Barcelone

MUNDO DEPORTIVO : « COUPE POUR UN »

Si l’identité du gardien titulaire contre Guadalajara reste inconnue au FC Barcelone, Hansi Flick devrait faire tourner en Coupe du Roi : Christensen, Jofre, Dro et Bardghji devraient débuter ! Rashford, lui, démarrerait en pointe. 

