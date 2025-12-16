FC Barcelone : Jules Koundé a craqué sur Léa, candidate de la Star Academy !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France Jules Koundé était manifestement content de la qualification de Léa à la tournée de la Star Academy ce week-end.

Ce week-end, Léa, jeune candidate suissesse de 21 ans, s’est qualifiée pour participer à la prochaine tournée de la Star Ac, et cela semble avoir fait le bonheur de Jules Koundé. En effet, le défenseur du FC Barcelone a publié sur ses réseaux une vidéo dans laquelle il chante « Je t’emmène au vent » de Louise Attaque, le titre qu’avait chanté Léa la veille lors de son prime en compagnie de Gaëtan Roussel.

Koundé a chanté sur Louise Attaque pour fêter la qualification de Léa

Comme le rappelle TF1, qui diffuse la Star Ac, « Léa est assistante médicale, mais ressent aujourd’hui le besoin de suivre sa véritable passion : la musique. Le chant et la danse sont ses refuges, des moyens puissants d’expression et de résilience. La Star Academy représente pour Léa l’opportunité de faire entendre sa voix et d’apprendre aux côtés de professionnels. »

Pour le premier prime de la saison, Léa avait interprété « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga. Lors du second prime, elle a été le coup de coeur de Sofia Morgavi, la prof de chant, grâce à son émouvant autoportrait, medley réunissant plusieurs musiques marquantes de sa vie, notamment « Et bam » de Mentissa. Pour le troisième prime, elle a remporté le « face à face spécial chant » contre Anouk sur « I Have Nothing » de Whitney Houston au côté de Belinda Davids. Plus récemment, pour le prime des surprises, elle avait été rejointe sur scène par Camille Lellouche sur sa chanson « N’insiste pas ». Et lors du 7ème prime, Léa avait chanté « Ne me dis plus jamais » avec Linh. Ce qui semble donc avoir beaucoup plu à Jules Koundé…

Le joueur de football international français Jules Koundé célèbre la qualification de Léa à la tournée de la Star Ac en postant une vidéo de lui chantant Je t’emmène au vent de Gaëtan Roussel, que Léa a interprété hier! #StarAcademyleLive #StarAcademy pic.twitter.com/ggTrk8revJ — madonna (@mdnaspears_) December 14, 2025