Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Séville FC

Par William Tertrin - 20 Déc 2025, 19:45
Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter le Séville FC.

Ce samedi, le Real Madrid reçoit le Séville FC pour la 17e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Xabi Alonso. Coup d’envoi à 21h au stade Santiago Bernabéu.

La compo du Real Madrid

Courtois – Asencio, Huijsen, Rüdiger, F. Garcia – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius (cap).

