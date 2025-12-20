Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Séville FC

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter le Séville FC.

Ce samedi, le Real Madrid reçoit le Séville FC pour la 17e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Xabi Alonso. Coup d’envoi à 21h au stade Santiago Bernabéu.

La compo du Real Madrid

Courtois – Asencio, Huijsen, Rüdiger, F. Garcia – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius (cap).