Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Séville FC

Voici la compo officielle du Real Madrid pour affronter le Séville FC.
Ce samedi, le Real Madrid reçoit le Séville FC pour la 17e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Xabi Alonso. Coup d’envoi à 21h au stade Santiago Bernabéu.
La compo du Real Madrid
Courtois – Asencio, Huijsen, Rüdiger, F. Garcia – Güler, Tchouaméni, Bellingham – Rodrygo, Mbappé, Vinicius (cap).
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @SevillaFC
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/zW3rRyqVmW— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 20, 2025