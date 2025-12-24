Le LOSC parviendra-t-il à conserver Ayyoub Bouaddi cet hiver ? À quelques jours du mercato, le suspense plane : la jeune pépite nordiste affole l’Europe et le PSG pousse fort pour attirer le milieu franco-marocain.

À tout juste 18 ans, Ayyoub Bouaddi est devenu l’un des noms les plus en vue du football français. Formé à Lille, le solide milieu central (1,86 m) impressionne par sa maturité et sa régularité. Après une formation à Creil et un passage express dans les équipes de jeunes du LOSC, il compte déjà 20 apparitions cette saison avec le groupe pro, engrangeant près de 1 400 minutes et une titularisation de tous les instants. Lié à Lille jusqu’en 2029, Bouaddi fait grimper les enchères. Son profil polyvalent et sa projection prometteuse séduisent autant en France qu’à l’étranger. Côté sélection, le joueur a déjà goûté à l’équipe de France U21, preuve de sa trajectoire ascendante.

Le PSG accélère pour Bouaddi

Selon Africa Foot, le PSG n’a pas tardé à flairer l’opportunité. Déterminés à ne pas laisser filer un talent local, les dirigeants parisiens ont enclenché des discussions avec Lille et l’entourage du joueur. Le message est clair : Paris souhaite convaincre Bouaddi de renforcer l’entrejeu parisien dès cet hiver, et capitaliser sur sa relation avec la Ligue 1 et le maillot bleu. Le PSG apparaît en pole position, profitant de son pouvoir d’attraction et de sa capacité à offrir une progression en douceur. Mais à ce niveau d’intérêt, rien n’est acquis. La pression monte, alors que le LOSC se prépare à recevoir Rennes à domicile, dans une atmosphère où chaque performance du joueur pourrait compter double.

La Premier League en embuscade

Londres et l’Angleterre ne sont jamais loin quand il s’agit de rafler la mise sur le marché des jeunes talents. Chelsea prépare déjà une offensive entre 45 et 50 millions d’euros pour rafler Bouaddi. Plan des Blues : le recruter dès janvier et le prêter dans la foulée à Strasbourg, histoire qu’il affine son expérience en Ligue 1 avant de découvrir la Premier League – une stratégie déjà vue sur d’autres dossiers… Arsenal n’est pas en reste et aurait établi de premiers contacts, tandis que Manchester United et Manchester City surveillent la situation, prêts à bondir en cas de fenêtre favorable.

Les géants européens à l’affût : Real, Bayern, Juventus

L’effervescence n’est pas qu’anglaise. Plusieurs cadors continentaux partagent l’envie d’intégrer Bouaddi dans leur effectif : Real Madrid :, Bayern Munich et Juventus Turin. Ces clubs observateurs, déjà allés piocher en Ligue 1 avec succès. La fenêtre de janvier s’annonce décisive, avec plusieurs scénarios sur la table…