Au cœur d’une saison où les ambitions du PSG sont XXL, la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé (28 ans) intrigue et inquiète.

Quel sera l’avenir d’Ousmane Dembélé au PSG ? L’ailier parisien, récompensé par un Ballon d’Or après une année 2025 exceptionnelle, fait face à un tout autre défi : s’adapter à la nouvelle politique salariale « au mérite » imposée par son club. Ce système, pensé pour sécuriser la performance, pourrait vite devenir un casse-tête pour un joueur dont la carrière rime avec éclats… mais aussi avec blessures à répétition.

Dembélé au PSG : entre blessures et retour progressif

À la veille de potentielles négociations de prolongation, Dembélé, sous contrat jusqu’en 2028, traîne une ombre au tableau : celle d’une saison tronquée par les pépins physiques. Victime d’une longue blessure à l’ischio, puis ralenti par la maladie, il n’a disputé que 14 matchs toutes compétitions confondues cet exercice, pour 4 buts et 4 passes décisives. Difficile, dans ces conditions, d’enchaîner et de retrouver un rôle de titulaire indiscutable, comme l’attestent ses récentes entrées en jeu, parfois frustrantes. La frustration est palpable chez Dembélé, qui sait que sans enchaînement régulier et minutes de jeu, impossible de retrouver l’impact de la saison dernière. Selon les observateurs, la gestion de son temps de jeu crée aussi des points de tension avec le staff technique. L’enjeu est grand : retrouver la lumière des sommets… avant de discuter prolongation.

Le nouveau système de prolongation du PSG

Depuis l’ère post-Verratti, Le Parisien croit savoir que le PSG s’est doté d’une politique intransigeante sur les prolongations. Le principe ? Un salaire fixe moins généreux qu’avant, largement complété par des primes indexées sur le temps de jeu et les performances. Derrière ce choix, la volonté du club de responsabiliser son effectif, mais aussi de mieux maîtriser l’impact des blessures sur la masse salariale.

Part fixe du salaire revue à la baisse

Variables généreuses en fonction du nombre de matchs joués

Bonus liés aux buts marqués, passes décisives et trophées remportés

Ce modèle, déjà appliqué lors de l’arrivée de Dembélé et prévu pour sa future prolongation, vise à récompenser les joueurs les plus actifs et réguliers, tout en limitant les risques financiers inhérents aux absences longue durée.

Une prolongation menacée pour Dembélé ?

Si sur le papier, Dembélé coche toutes les cases du joueur à prolonger, la réalité est cruelle : ses blessures récurrentes menacent directement ses intérêts dans ce nouveau cadre. Le champion en titre du Ballon d’Or, qui rêve de s’inscrire dans la durée à Paris, voit ses discussions freinées par ces fameuses variables liées au mérite. L’an passé, ses chiffres valaient de l’or, mais cette saison, les 14 apparitions restent insuffisantes pour prétendre à l’intégralité des primes.

Pour le joueur, la frustration est double : il aurait besoin d’enchaîner pour retrouver la pleine forme, mais sa situation contractuelle le pousse à la prudence. Preuve de son attachement au club, Dembélé table pourtant sur une saison 2026 plus accomplie et ne cache pas son désir d’y prolonger son histoire. Son engagement avec le PSG prolongé jusqu’en 2028 était déjà un symbole fort de cette ambition parisienne assumée.

Variables, temps de jeu et précédents récents

La nouvelle politique du PSG n’est pas sans rappeler d’autres cas épineux. Les discussions bloquées avec Donnarumma, qui s’étaient soldées par l’éloignement du gardien italien, illustrent les limites du modèle. Plus récemment, le dossier Willian Pacho incarne la nouvelle norme : le défenseur central n’a disputé que 11 matchs de Ligue 1 sur 16 possibles cette saison, accumulant 835 minutes pour seulement 58% du temps de jeu, soit un pourcentage de titularisation de 56%. Des chiffres qui, dans le système actuel, peuvent impacter lourdement les primes et bonus à l’arrivée. Pour Dembélé, la donne est donc claire : retrouver une pleine capacité physique et un minimum de continuité devient vital, au risque de voir sa prolongation s’éterniser ou se compliquer. Le PSG, de son côté, assume cette ligne mais sait que la gestion humaine de ces dossiers sensibles peut aussi peser dans l’équilibre du vestiaire. Dans les semaines à venir, l’enjeu sera de concilier ambition sportive, sécurité financière du club et reconnaissance du mérite individuel. Le journaliste Achille Ash tempère toutefois et rassure quant à la prolongation de Dembélé au PSG. « Celle-ci est plus longue que ces coéquipiers Fabian Ruiz et Willian Pacho (déjà scellés). Les négociations ayant débuté après la remise du ballon d’or, celles-ci se poursuivent sereinement. Un accord est espéré avant la fin de la saison en cours. »