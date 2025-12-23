PSG : à peine révélée, une future star échappe à Luis Enrique

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Coup d’arrêt pour le Paris Saint-Germain : Quentin Ndjantou, le jeune ailier de 18 ans, est victime d’une grave blessure aux ischio-jambiers et manquera au moins les six premières semaines de compétition début 2026. Cette absence tombe au pire moment pour un PSG en quête de relance après les fêtes, alors que s’enchaînent les rendez-vous majeurs en Ligue 1 et en Coupe de France.

Une lésion grave aux ischio-jambiers survenue en Coupe de France

La tuile est arrivée samedi, lors du 32e de finale de Coupe de France que les Parisiens ont néanmoins largement remporté face à Fontenay-le-Comte (4-0). Titulaire d’entrée grâce à la confiance de Luis Enrique, Quentin Ndjantou, repositionné sur l’aile gauche, a dû quitter ses partenaires à la mi-temps.

Les examens médicaux ont confirmé ce que le staff redoutait : une lésion majeure aux ischio-jambiers, synonyme d’indisponibilité de six semaines minimum. Il s’agissait pour l’international U19 de son tout premier match officiel en pro cette saison avec le PSG, preuve de l’importance du moment pour un joueur qui monte en puissance dans le groupe.

L’absence de Ndjantou, la star montante parisienne, prolonge le temps d’adaptation du collectif parisien, alors que l’entraîneur misait sur ses qualités de percussion et sa polyvalence offensive. En 15 matchs avec le club parisien, Ndjantou s’était bien distingué avec notamment 1 but et 2 passes dé.

Un coup dur pour le PSG au lancement de la nouvelle année

Pour un club qui vise chaque saison la victoire sur tous les fronts, ce forfait arrive mal. Le PSG doit gérer un mois de janvier accéléré et décisif, avec le retour de la Ligue 1 et une nouvelle étape de Coupe de France. Voir un élément aussi prometteur privé de terrain, alors que sa valeur marchande explose (passant de 300 000 € à 7 millions en quelques mois), rappelle combien il était attendu pour dynamiter l’attaque.

Au-delà de l’impact sportif, cette blessure souligne le manque d’options en sortie de banc dans un calendrier dense. Ndjantou s’était naturellement imposé, pour sa maturité technique comme pour sa capacité à animer le couloir gauche et proposer des relais au milieu offensif. Paris devra donc bricoler et compter sur son effectif, déjà éprouvé par l’enchaînement des matches.

Dans les rangs du club mais aussi chez les supporters, la réaction oscille entre frustration et soutien, comme on peut le lire dans de nombreux échanges. Certes, l’espoir reste permis : le jeune parisien pourra rebondir à son retour, et sa progression fulgurante depuis son arrivée a toute la confiance de l’encadrement du PSG.

La patience sera de mise du côté du Parc des Princes. Quentin Ndjantou, fort de son parcours chez les jeunes et de ses débuts prometteurs, devra attendre pour retrouver la compétition. Nul doute que son retour sur les terrains sera suivi de près, au PSG comme sur la scène du football hexagonal.