Fontenay – PSG (0-4) : Paris assure et passe en 16es de Coupe de France, les tops et les flops

Les tops et flops de la qualification du PSG face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France.

Ce samedi soir, le PSG était à Nantes pour son 32e de finale de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Logiquement, la hiérarchie a été respectée dans cette rencontre, et Paris a étrillé son adversaire 4-0, quelques jours après avoir remporté la Coupe intercontinentale. Parmi les tops, on va évidemment citer le trio d’attaque titulaire : Ramos, auteur d’un doublé en cinq minutes, Doué, qui a ouvert le score à la 25e, et donc Dembélé, qui a marqué sur penalty après avoir servi Doué sur le premier but.

Au niveau des flops, il n’y en a logiquement pas beaucoup, si ce n’est les blessures. En effet, le jeune latéral droit David Boly a dû quitter le terrain après seulement 30 minutes, en larmes, remplacé par João Neves. Bousculé à plusieurs reprises sans que cela ne soit sanctionné, sa sortie pourrait être due soit à un coup, soit à une blessure musculaire, sans confirmation pour l’instant. À la mi-temps, Quentin Ndjantou a cédé sa place à Mathis Jangeal pour une douleur à la cuisse. Pas épargné par les blessures cette saison, le PSG vient de perdre deux titis, mais s’est tout de même assuré de disputer les 16es de finale de la Coupe de France.