Arsenal a intensifié ses discussions pour obtenir la signature d’Ayyoub Bouaddi, jeune pépite du LOSC. À tout juste 18 ans, le milieu central est désormais au cœur d’un dossier estimé à 45 millions d’euros. Le PSG peut s’inquiéter.

Le PSG est en danger dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Selon The Mirror, l’intérêt d’Arsenal ne relève plus du simple repérage. Un contact concret est d’ores et déjà établi entre le club anglais et les représentants du crack du LOSC. Les Gunners souhaitent finaliser ce transfert dès janvier, profitant d’une fenêtre de tir favorable face à la concurrence féroce venue d’Angleterre. L’offre pourrait grimper autour de la barre symbolique des 45 M€, un montant révélateur de l’ascension fulgurante du Franco-Marocain. Ce dossier incarne l’ambition affichée par Arsenal pour s’entourer des meilleurs jeunes talents. Sous la direction de Mikel Arteta, le recrutement de Bouaddi s’inscrit dans un objectif de rajeunissement et de modernisation du milieu de terrain, une priorité numérique et qualitative mise en avant à l’Emirates.

Qui est Bouaddi, le prodige de Lille courtisé en Europe ?

Bouaddi n’est pas un inconnu pour les amateurs de football français. Formé à l’AFC Creil avant de rejoindre Lille en 2021, il s’est imposé en un temps record parmi les titulaires du LOSC. Depuis le 1er juillet 2023, il s’est affirmé comme un joueur incontournable, enchaînant des titularisations et affichant une régularité rare pour son âge. L’impact du joueur ne fait plus débat : en plus de huit sélections chez les Bleus U21, il déploie une vision du jeu et une assurance surprenantes pour un milieu central si jeune. Capable d’imposer le rythme au cœur du jeu, Bouaddi a vu sa valeur marchande s’envoler, atteignant 40 M€ en décembre 2025, preuve de son potentiel et de sa marge de progression.

Le PSG reste dans la course

Le dossier Bouaddi cristallise la tension sur le marché européen des jeunes cracks. Si Arsenal tient la corde, Chelsea, Manchester City, Manchester United et Liverpool n’ont pas encore jeté l’éponge. Pas plus que le PSG ou l’Atlético Madrid. Pour Arsenal, il s’agirait d’une opération stratégique, aussi bien sportive que financière. Investir sur Bouaddi, c’est miser sur un joueur susceptible de rapporter gros sur la scène européenne… et de servir de tremplin au projet hégémonique voulu par Arteta chez les Gunners.

Quelles suites possibles pour Bouaddi et le LOSC ?

Le suspense plane autour du point de bascule : départ dès janvier ou ultimatum jusqu’à l’été ? Les dirigeants lillois souhaitent maximiser la valeur de leur précieux milieu, sans pour autant bloquer une future star qui aspire à franchir un cap. Les Gunners pourraient transformer l’essai rapidement, mais tout dépendra de l’issue des prochaines négociations. L’incertitude grandit également à la lumière de l’intense marché anglais, où l’ensemble des cadors se tient prêt à bondir lors de la moindre hésitation d’Arsenal. Le PSG, qui a placé Bouaddi parmi ses 6 pistes du mercato, ne sera pas en reste.