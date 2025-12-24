À LA UNE DU 24 DéC 2025
RC Lens Mercato : Angers a déjà pris sa décision pour Koffi

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 22:00
💬 Commenter
Hervé Koffi (Angers SCO)

Prêté cette saison à Angers par le RC Lens, Hervé Koffi pourrait être recruté définitivement par le club angevin l’été prochain. C’es en tout cas ce qu’espérerait le SCO.

Plus en odeur de sainteté au RC Lens, Hervé Koffi est parti se relancer cette saison du côté d’Angers. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventure angevine du gardien burkinabé est une franche réussite. Prêté sans option d’achat par le RCL, Hervé Koffi brille de mille feux avec le SCO et s’affirme comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison.

Angers veut garder Koffi

Si un retour d’Hervé Koffi à Lens paraît peu probable l’été prochain, un transfert définitif lors du prochain mercato estival semble désormais l’option la plus plausible. Et Angers serait déjà décidé à le recruter définitivement. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi sur X Mohamed Toubache-Ter, toujours très bien informé sur l’actualité du SCO. « Pour Hervé Koffi, Angers attend la fin de saison… Un effort est envisagé et envisageable », a lâché l’insider.

Arrivé à l’été 2024 au RC Lens en provenance de Charleroi contre un chèque de 2,5 millions d’euros, Hervé Koffi est désormais valorisé à 3 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais pourrait rapporter plus au club artésien l’été prochain s’il poursuit sur sa lancée en Anjou.

