RC Lens Mercato : l’avenir de Koffi réglé… à moins d’un gros rebondissement ?

Brillant à Angers, Hervé Koffi reviendra l’été prochain au RC Lens. Mais son avenir semble déjà réglé pour tous les suiveurs du club.

Alors qu’Hervé Koffi brille actuellement sous le maillot d’Angers, son avenir au RC Lens semble de plus en plus compromis. Le gardien burkinabé, qui n’a jamais vraiment été considéré comme un titulaire indiscutable à Lens, ne jouera d’ailleurs pas contre le Racing ce dimanche. Un énorme coup dur pour le SCO, confirmant son énorme statut en Anjou.

Pourtant, la situation au Racing laisse peu de place à un retour. La rédaction de Lensois.com a débattu sur le sujet, et elle est plutôt unanime. Robin Risser, jeune et prometteur, s’affirme déjà et devrait incarner le visage lensois sur le long terme, avec l’appui de l’expérimenté Régis Gurtner. Par ailleurs, le club a sécurisé Ilan Jourdren et récupérera bientôt Mattia Fortin, prêté à Padoue, ce qui renforce la concurrence dans les cages lensois.

Un départ de Risser pour arranger Koffi ?

Même si Koffi réalise une saison remarquable, son profil de gardien de haut niveau rend difficile l’idée de le reléguer à un rôle de doublure. Ses performances devraient d’ailleurs susciter des intérêts extérieurs, et son contrat jusqu’en 2028 pourrait rapidement se transformer en opportunité pour le Racing sur le marché.

Au final, sauf retournement de situation – comme un éventuel départ de Risser – un retour de Koffi à Lens semble improbable. Le scénario le plus réaliste : un transfert lors du prochain mercato estival, permettant au gardien de continuer à jouer à haut niveau tout en offrant au RC Lens une transaction intéressante.