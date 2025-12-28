À LA UNE DU 28 DéC 2025
[00:00]Real Madrid : Vinicius, Bellingham et Eder Militao rechargent les batteries en très bonne compagnie (photos)
[22:57]CAN : le Nigeria d’Osimhen assomme la Tunisie et file en 8e de finale
[22:00]ASSE : Monnet-Paquet et Hamouma n’oublieront pas Jean-Louis Gasset
[21:00]RC Lens Mercato : une révélation des Sang et Or envoyée au Real Madrid !
[20:30]ASSE : la montée en Ligue 1 impossible avec Horneland, une stat le prouve !
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
Real Madrid : Vinicius, Bellingham et Eder Militao rechargent les batteries en très bonne compagnie (photos)

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 00:00
Les 3 joueurs du Real Madrid s’affichent avec leur compagne pendant la trêve des confiseurs…

Le Real Madrid a réalisé une première partie décevante malgré un Kylian Mbappé au top, et cette trêve hivernale permet à tous les joueurs de la Casa Blanca de recharger les batteries. C’est notamment le cas de Vinicius, qui prend du bon temps du côté de Bahia en compagnie de sa compagne, Virginia, qu’il ne lâche pas y compris pour signer des autographes ou se faire prendre en photo.

Bellingham à Londres, Vinicius et Militao au soleil

Jude Bellingham, lui, se ressources à Londres, avec sa compagne. Alors qu’Eder Militao a choisi une destination plus ensoleillée, aux côtés lui aussi de sa charmante bien-aimée.

