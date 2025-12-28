Real Madrid : Vinicius, Bellingham et Eder Militao rechargent les batteries en très bonne compagnie (photos)

Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Les 3 joueurs du Real Madrid s’affichent avec leur compagne pendant la trêve des confiseurs…

Le Real Madrid a réalisé une première partie décevante malgré un Kylian Mbappé au top, et cette trêve hivernale permet à tous les joueurs de la Casa Blanca de recharger les batteries. C’est notamment le cas de Vinicius, qui prend du bon temps du côté de Bahia en compagnie de sa compagne, Virginia, qu’il ne lâche pas y compris pour signer des autographes ou se faire prendre en photo.

Bellingham à Londres, Vinicius et Militao au soleil

Jude Bellingham, lui, se ressources à Londres, avec sa compagne. Alors qu’Eder Militao a choisi une destination plus ensoleillée, aux côtés lui aussi de sa charmante bien-aimée.

Vinícius con su novia 🤍 pic.twitter.com/mQJxes2KVt — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 26, 2025

Vinícius no quiere soltar la mano de Virginia ni para hacerse una foto 😂💞 pic.twitter.com/ZSM9ZMtsHr — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 25, 2025

Jude Bellingham con su novia 🤍 pic.twitter.com/I1nseT0Gle — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) December 26, 2025