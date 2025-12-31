À LA UNE DU 1 JAN 2026
[00:00]Les meilleures photos des WAGs de Premier League à Noël
[23:15]Real Madrid : grosse frayeur pour une légende merengue
[22:30]OM Mercato : Longoria et Benatia touchent au but pour une prolongation 
[21:45]LOSC Mercato : un nouveau riche veut détourner Bouaddi du PSG
[21:00]FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Junior Mwanga !
[20:30]ASSE Mercato : qui es-tu, Raykkonen ?
[20:00]OM Mercato : une offre est tombée pour Maupay, l’avenir de Gouiri est scellé !
[19:30]Stade Rennais Mercato : Mastantuono (Real Madrid) en prêt, vous prenez ?
[19:00]RC Lens Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales après Haïdara
[18:30]FC Barcelone Mercato : João Cancelo a donné une première réponse au Barça
Real Madrid : grosse frayeur pour une légende merengue

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 23:15
Roberto Carlos et Santiago Solari en tribunes lors de Lille-Real Madrid.
Ancien latéral gauche resté onze ans au Real Madrid, le Brésilien Roberto Carlos a dû subir une intervention chirurgicale inattendue au cœur.

Ce mercredi, AS annonce que Roberto Carlos s’est fait une belle frayeur. Parti à l’hôpital pour se faire soigner une thrombose (caillot sanguin bouchant une veine) à une jambe, l’ancien latéral gauche de 52 ans a passé des examens qui ont révélé un problème cardiaque ! Il a été opéré dans la foulée pour installer un cathéter. Sauf que l’intervention a duré plus longtemps en raison d’un problème dont la nature n’a pas été révélée. Heureusement, tout va pour le mieux désormais et Roberto Carlos est hors de danger. Il n’a pas été précisé s’il pourrait rejouer, par exemple lors des matches des légendes du Real Madrid, dont il est l’ambassadeur.

Une puissance de frappe incroyable

Ancien ailier reconverti latéral gauche, Roberto Carlos a impressionné durant toute sa carrière par la puissance de ses frappes. Son coup-franc contre l’équipe de France, à Lyon lors du Tournoi de France en 1997, est resté dans l’histoire. A 35 mètres, il avait pris une course d’élan énorme qui lui avait permis de donner une trajectoire hallucinante à sa frappe. Fabien Barthez, qui pensait que le ballon allait sortir en six mètres, n’avait pas bronché. On se souvient également d’un centre devenu tir victorieux ultra puissant dans un angle impossible lors d’un match du Real Madrid à Tenerife.

Pendant onze ans, de 1996 à 2007, Roberto Carlos a été titulaire au Real Madrid au sein des Galactiques première génération. Avec les Merengue, il a notamment remporté trois Champions League et quatre Liga. Il a été sacré champion du monde en 2002 avec le Brésil, quatre ans après s’être inclinés face à ces Bleus (0-3) qu’il avait terrorisés en 97…

