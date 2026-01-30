La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Kilmer Sports Ventures a mis les bouchées doubles pour boucler l’arrivée du jeune Abdoulaye Kanté (20 ans). Un vrai pari sportif toutefois…

Abdoulaye Kanté est un nouveau joueur de l’ASSE. Comme Mohamed Toubache-Ter l’a déjà annoncé, le jeune milieu défensif ivoirien de 20 ans a été officialisé peu avant midi en provenance de Middlesbrough, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Selon nos informations, le dossier a été expédié en 48 heures chrono, preuve d’une capacité à agir vite et fort sur le marché… un reproche longtemps adressé à Kilmer Sports Ventures.

Un recrutement éclair signé Kilmer

Il faut dire que ce recrutement éclair s’inscrit parfaitement dans le cahier des charges défini par Kilmer. Jeune, à fort potentiel et avec une vraie perspective de revente à moyen terme… Kanté coche toutes les cases du projet porté par les dirigeants de l’ASSE. Sur le papier, l’opération est donc cohérente et s’inscrit dans une logique de construction tournée vers l’avenir.

Kanté et Guilbert, même combat

Mais toujours d’après nos informations, des doutes accompagnent ce dossier. Si le profil et la personnalité ne sont pas en cause, la question de l’état de forme et du rythme du joueur interpelle. Un parallèle est d’ailleurs facile à établir avec le cas Frédéric Guilbert au FC Nantes, longtemps sans jouer et contraint d’attendre deux semaines avant de redevenir compétitif. La situation de Kanté est différente mais fait elle aussi débat, surtout à l’heure de la blessure de Mahmoud Jaber et de Maxime Bernauer (qui aurait pu dépanner en 6).

Quelle autonomie après Jaber ?

La saison dernière, l’ancien joueur de Troyes a ainsi passé l’essentiel de son temps sur le banc de Boro. Seulement 82 minutes disputées, toujours remplaçant, et surtout aucune minute jouée depuis le 30 septembre dernier. Quatre mois pleins sans compétition. Forcément, le signal est inquiétant. Si Kilmer Sports Ventures a démontré sa réactivité et sa capacité à boucler un dossier dans l’urgence, le pari sportif de l’ASSE reste donc risqué.

Bastien AUBERT