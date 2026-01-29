Si le doute est permis quant à la continuité d’Erik Horneland sur le banc de l’ASSE, les Verts sont enfin actifs au mercato.

Ça bouge enfin à Saint-Étienne. Alors que le doute persiste autour de la continuité d’Erik Horneland sur le banc, l’ASSE montre des signes de vie sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente d’un jeune attaquant au profil intrigant.

Paalberg débarque à l’ASSE, un pari sur l’avenir

Selon Peuple Vert, l’ASSE a ainsi bouclé l’arrivée de Martin-Chris Paalberg. À 17 ans, l’attaquant estonien en provenance du JK Vaprus Pärnu est censé évoluer dans un premier temps avec la réserve. Officiellement. Car en interne, son nom suscite déjà beaucoup de curiosité. Jeune, buteur, international précoce, Paalberg coche plusieurs cases qui attirent l’attention dans un club en quête de projection et de valeur future.

Pour mieux cerner le profil du nouvel attaquant stéphanois, PV a interrogé Nadau Cabé, spécialiste du football estonien. Son analyse est limpide et particulièrement élogieuse. Il rappelle que Paalberg commence à apparaître en première division en 2024, tout en évoluant principalement avec les U21. Mais c’est surtout en 2025 que l’attaquant change de dimension. Il dispute 30 matchs en seniors, inscrit 19 buts et délivre 3 passes décisives. Une progression fulgurante, couronnée par une première sélection avec l’équipe A de l’Estonie.

Initialement pas destiné à être titulaire, Paalberg profite de très bonnes prestations en matchs amicaux, dont un triplé lors du dernier, pour s’installer durablement dans le onze. Malgré une blessure qui lui fait manquer les deux premiers mois de compétition, il enchaîne ensuite 22 titularisations sur 24 apparitions, devenant un élément central de son équipe. Le tournant majeur intervient entre août et septembre. Sur cette période, il inscrit 10 buts en 8 matchs, contribuant à 7 victoires pour un club habituellement habitué au ventre mou du championnat. Une série qui lui vaut deux titres de joueur du mois et une place de deuxième meilleur buteur du championnat.

Un vrai numéro 9 en devenir

« Il a été élu deux fois joueur du mois et termine 2e meilleur buteur du championnat. Il est aussi devenu le 2e joueur le plus jeune de l’histoire à être appelé en équipe nationale, analyse Cabé. Il peut encore progresser dans le jeu aérien. Avec sa taille, il a clairement une carte à jouer sur coups de pied arrêtés mais manque d’impact dans son jeu de tête. Son jeu dos au but ça peut être un axe aussi. Franchement je le vois pas devenir un créateur ou un faux 9, pour moi ça sera un vrai attaquant. »

Reste désormais la question de son adaptation à l’ASSE. Un changement de vie majeur pour un joueur de 17 ans. « Le changement d’environnement va évidemment être un enjeu aussi. Il a 17 ans et c’est un tournant dans sa vie. Peut-être qu’il aura besoin de digérer, poursuit-il. Au poste de 9 où vous avez déjà Stassin, Duffus voire Boakye je m’attends pas à le voir avoir du temps de jeu tout de suite. Qu’il prenne son temps mais les qualités sont là. » Kilmer Sports semble en être déjà persuadé.