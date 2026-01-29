À LA UNE DU 29 JAN 2026
[14:00]PSG : grosses annonces sur les mercatos à venir et le stade
[13:44]OM : un joueur accusé de surjouer la déception devant les médias après Bruges !
[13:15]ASSE Mercato : une piste défensive du LOSC approchée
[13:00]PSG : Chevalier résigné face à Safonov ?
[12:42]RC Lens : Digard (HAC) complètement fan des super-héros de Pierre Sage
[12:21]FC Nantes : les premiers mots de Guilbert, Kantari annonce 4 bonnes nouvelles
[12:00]ASSE Mercato : un nouveau buteur pour les Verts ! 
[11:30]Revue de presse : le PSG va prêter un jeune, le LOSC veut se relancer
[10:55]Real Madrid : un ex-coach de Mbappé au PSG pour succéder à Arbeloa ?
[10:39]OM : Domenech se moque ouvertement de De Zerbi
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : une piste défensive du LOSC approchée

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 13:15
💬 Commenter
Les marches menant à Geoffroy-Guichard, avec le logo du club sur les contre-marches.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’ASSE aurait pris des renseignements sur le jeune défenseur central belgo-marocain Ismaël Baouf (19 ans), que convoitait le LOSC au début de l’hiver. Il évolue en D2 néerlandaise.

Depuis le revers à Reims (0-1) samedi dernier, la direction de l’AS Saint-Etienne s’est lancée dans un grand chambardement. A neuf jours de la fin du mercato… Il n’en reste plus que cinq et les dirigeants continuent de multiplier les pistes pour tenter de renforcer un effectif qui pointe à une décevante 5e place en Ligue 2. Loin, très loin, des pronostics du début de saison qui voyaient les Verts écraser le championnat. Pour tenter de secouer les joueurs, Philippe Montanier devrait remplacer Eirik Horneland, pour qui la réception de Boulogne sera le dernier match dans le Forez.

Kanté-Baouf, encore des profils inexpérimentés !

Pour ce qui est du recrutement, le milieu de terrain Abdoulaye Kanté devrait arriver en provenance de Middlesbrough. Et tard hier soir, Sacha Tavolieri a dévoilé une autre piste, menant à Ismaël Baouf. Un nom qui a circulé en France fin décembre car le LOSC s’est intéressé à lui. Ce défenseur central de 19 ans, né en Belgique mais de nationalité sportive marocaine, évolue à Cambuur, en D2. Il peut aussi jouer latéral droit. Tavolieri assure que des premiers contacts ont eu lieu entre l’ASSE et le joueur ainsi que son club. Et que si la direction stéphanoise veut vraiment le recruter, l’opération devrait se faire, Cambuur n’étant pas décidé à le conserver coûte que coûte. Selon Transfermarkt, la cote de Baouf est de 1,4 M€.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

On notera à travers les pistes Kanté et Baouf qu’en dépit de résultats catastrophiques (relégation la première année, mal parti pour la montée la deuxième, Kilmer Sports continue de faire confiance à la data pour miser sur des profils jeunes (donc inexpérimentés) et peu chers…

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot