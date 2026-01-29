L’ASSE aurait pris des renseignements sur le jeune défenseur central belgo-marocain Ismaël Baouf (19 ans), que convoitait le LOSC au début de l’hiver. Il évolue en D2 néerlandaise.

Depuis le revers à Reims (0-1) samedi dernier, la direction de l’AS Saint-Etienne s’est lancée dans un grand chambardement. A neuf jours de la fin du mercato… Il n’en reste plus que cinq et les dirigeants continuent de multiplier les pistes pour tenter de renforcer un effectif qui pointe à une décevante 5e place en Ligue 2. Loin, très loin, des pronostics du début de saison qui voyaient les Verts écraser le championnat. Pour tenter de secouer les joueurs, Philippe Montanier devrait remplacer Eirik Horneland, pour qui la réception de Boulogne sera le dernier match dans le Forez.

Kanté-Baouf, encore des profils inexpérimentés !

Pour ce qui est du recrutement, le milieu de terrain Abdoulaye Kanté devrait arriver en provenance de Middlesbrough. Et tard hier soir, Sacha Tavolieri a dévoilé une autre piste, menant à Ismaël Baouf. Un nom qui a circulé en France fin décembre car le LOSC s’est intéressé à lui. Ce défenseur central de 19 ans, né en Belgique mais de nationalité sportive marocaine, évolue à Cambuur, en D2. Il peut aussi jouer latéral droit. Tavolieri assure que des premiers contacts ont eu lieu entre l’ASSE et le joueur ainsi que son club. Et que si la direction stéphanoise veut vraiment le recruter, l’opération devrait se faire, Cambuur n’étant pas décidé à le conserver coûte que coûte. Selon Transfermarkt, la cote de Baouf est de 1,4 M€.

On notera à travers les pistes Kanté et Baouf qu’en dépit de résultats catastrophiques (relégation la première année, mal parti pour la montée la deuxième, Kilmer Sports continue de faire confiance à la data pour miser sur des profils jeunes (donc inexpérimentés) et peu chers…