PSG : la mère de Kylian Mbappé sème déjà la zizanie dans le vestiaire du Real Madrid !

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 13:00
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Fayza Lamari s’est hissée parmi les personnalités les plus influentes, bien au-delà du rôle de mère de star. Conseillère et agente de Kylian Mbappé (27 ans), elle orchestre avec brio chaque étape de la carrière de son fils au Real Madrid.

Fayza Lamari fait déjà parler d’elle au Real Madrid. Déjà omniprésente dans la carrière de Kylian Mbappé, son implication ne s’arrête pas là : elle occupe également des fonctions stratégiques au sein du Stade Malherbe de Caen, un club désormais lié à la famille Mbappé. Mais c’est surtout grâce à la gestion de son fils qu’elle atteint des sommets financiers rarement égalés dans l’entourage des footballeurs.

Des revenus qui dépassent ceux de nombreux joueurs du Real

Le fait est saisissant : Fayza Lamari perçoit 4,5 millions d’euros par an issus de son activité d’agente et de gestion autour de la carrière de Kylian Mbappé (27 ans). Un montant extraordinaire, qui la propulse au-dessus de nombreux joueurs professionnels évoluant dans les plus grands clubs d’Europe.

Au classement des revenus annuels, elle devance, fait incroyable, huit membres de l’effectif du Real Madrid. Ce n’est plus simplement un phénomène de starification, c’est un nouveau signe de l’importance économique que revêt la famille dans l’écosystème du football actuel.

Qui sont les joueurs du Real Madrid concernés ?

L’influence se mesure aussi en chiffres très concrets. Si le vestiaire madrilène regorge de talents, certains gagnent moins que Fayza Lamari, leur salaire annuel étant inférieur à ce fameux seuil de 4,5 millions d’euros. Voici la liste de ces joueurs majeurs :

  • Arda Güler
  • Brahim Diaz
  • Raul Asencio
  • Franco Mastantuono
  • Gonzalo Garcia
  • Andriy Lunin
  • Endrick – Le jeune prodige brésilien, actuellement prêté à l’Olympique Lyonnais et dont la trajectoire impressionne tout le monde, a vu sa valeur marchande exploser ces derniers mois. À Lyon, il continue d’enflammer la scène depuis des débuts fracassants en Ligue 1.
  • Fran Garcia

Cette réalité bouscule l’ordre établi et soulève une réflexion sur les nouveaux équilibres du football-business.

L’impact grandissant de l’entourage familial dans le football

Le cas de Fayza Lamari symbolise une évolution profonde du secteur : aujourd’hui, les familles et proches deviennent centraux dans la gestion de carrière et la stratégie des sportifs. Agents familiaux, sociétés de conseils et structures dédiées changent la donne sur et en dehors des terrains. Pour les jeunes talents comme Endrick, l’exemple d’un management familial solide pourrait façonner le futur du football européen.

L’économie du sport s’en trouve transformée, preuve en est quand une mère s’impose, en termes de revenus, face à une large partie d’un effectif aussi relevé que celui du Real Madrid. Pour suivre l’évolution de jeunes cracks et de leurs entourages, un détour par l’actualité dédiée permet de se rendre compte de l’ampleur du phénomène. De quoi repenser le football d’aujourd’hui, où l’influence ne se limite plus aux frontières du terrain, mais s’invente aussi en famille, dans les coulisses… Là où tout se joue !

