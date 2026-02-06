Real Madrid : Mbappé sans pitié, les huissiers traquent le PSG jusqu’au dernier centime !

Ce vendredi 6 février, le PSG a reçu la visite d’un huissier de justice à son siège social, selon L’Équipe. L’officier a déposé un commandement de payer afin que le club verse enfin les 5,9 millions d’euros qui lui restent dus dans le cadre du long et tendu litige l’opposant à son ancien capitaine, Kylian Mbappé.

Cette procédure intervient après qu’une juridiction française a tranché en faveur du joueur il y a un peu plus d’un mois. En décembre 2025, le conseil des prud’hommes de Paris avait condamné le PSG à verser 60,9 millions d’euros à Mbappé pour salaires et primes impayés liés à la fin de sa dernière saison au club, avant son départ libre à l’été 2024 pour le Real Madrid.

Sur ce total, le club a déjà réglé 55 millions d’euros correspondant aux salaires et bonus principaux. En revanche, il n’a pas encore versé près de 6 millions d’euros relatifs aux congés payés et aux intérêts, malgré l’exécution provisoire du jugement accordée par la justice.

Selon les modalités légales, le PSG dispose désormais d’une semaine pour s’acquitter de cette somme. À défaut, les avocats de Mbappé pourront faire saisir les comptes du club afin de contraindre le paiement.

Un litige qui dure depuis plus d’un an

Le conflit entre Mbappé et le PSG remonte à la saison 2023-2024, lorsque l’attaquant français avait décidé de ne pas prolonger son contrat, qui devait expirer en juin 2024, avant de s’engager avec le Real Madrid. Dans la foulée, il avait saisi la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui avait jugé que le club parisien devait lui verser des salaires et bonus qui n’avaient pas été réglés. Cette décision avait ensuite été confirmée par la commission paritaire d’appel en octobre 2024.

Dans la procédure devant les prud’hommes, Mbappé réclamait notamment les salaires des mois d’avril, mai et juin 2024, des rappels de prime de signature, des congés payés et une prime d’éthique — l’ensemble représentant des dizaines de millions d’euros. Sur les 60,9 millions fixés par la justice, le club n’a jusqu’à présent payé que la majeure partie, laissant en suspens les derniers éléments liés aux congés payés et intérêts.

Au cours de ces échanges, le PSG avait aussi tenté de contester certaines de ces sommes, argumentant qu’il existait des accords verbaux et des raisons contractuelles pour ne pas verser certains montants, mais ces arguments ont été rejetés par la juridiction.

Positions des protagonistes

Le club, contacté par L’Équipe, a assuré qu’« l’ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé a été intégralement payé », tout en précisant que des « discussions étaient en cours avec les représentants du joueur sur les modalités de règlement des sommes restantes ». Cependant, selon le quotidien sportif, aucune véritable négociation sur ce point n’aurait encore eu lieu.

De son côté, l’équipe juridique de Mbappé, contactée au sujet de la présence de l’huissier, a renvoyé vers le PSG pour toute explication, tout en laissant entendre que des mesures plus contraignantes pourraient être prises si le club n’exécutait pas totalement la décision de justice.

Le PSG a encore la possibilité de faire appel de la décision des prud’hommes jusqu’au 19 février 2026, mais il n’était pas clairement indiqué dans les premiers jours suivant le jugement qu’un tel recours serait engagé.