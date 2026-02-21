À LA UNE DU 21 FéV 2026
[17:06]Osasuna – Real Madrid : le onze merengue choisi par Arbeloa
[17:00]PSG : Di Maria fait halluciner l’Argentine avec son dernier coup de vice
[16:36]FC Barcelone Mercato : 2 joueurs sacrifiés pour recruter Alvarez (Atlético)
[16:19]FC Nantes : Dupraz a un challenge déroutant en plus du maintien des Canaris
[16:05]RC Lens – AS Monaco : la compo de Sage est connue, avec une surprise et un coup dur
[15:58]OM : après Brest, Allegri (Milan) appuie là où ça fait mal avec Rabiot et De Zerbi
[15:30]PSG Mercato : Luis Enrique rêve d’un ancien crack du FC Barcelone qui a brillé à la CAN
[15:00]ASSE : un ancien du RC Lens veut se taper les Verts à Geoffroy-Guichard
[14:40]FC Nantes : pluie de bonnes nouvelles pour Kantari avant Le Havre 
[14:20]OL Mercato : le PSG et le FC Barcelone aux trousses d’Endrick ! 
RC Lens – AS Monaco : la compo de Sage est connue, avec une surprise et un coup dur

Par William Tertrin - 21 Fév 2026, 16:05
Les compositions officielles du match de la 23e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’AS Monaco viennent de tomber.

Le RC Lens reçoit ce samedi (17h) l’AS Monaco, pour la 23e journée de Ligue 1. À une heure du coup d’envoi, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, et son homologue monégasque, Sébastien Pocognoli, ont dévoilé leur onze de départ. Côté RCL, surprise avec Saint-Maximin qui honore sa première titularisation en lieu et place de Wesley Saïd, qui est malade. Saud Abdulhamid enchaîne à droite et Andrija Bulatovic compense l’absence de Mamadou Sangaré.

Les compos officielles

RCL : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saint-Maximin.

ASM : Köhn – Teze, Kehrer, Faes – Diatta, Zakaria (cap), Camara, Henrique – Coulibaly, Balogun, Adingra.

