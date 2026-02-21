RC Lens – AS Monaco : la compo de Sage est connue, avec une surprise et un coup dur

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Les compositions officielles du match de la 23e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et l’AS Monaco viennent de tomber.

Le RC Lens reçoit ce samedi (17h) l’AS Monaco, pour la 23e journée de Ligue 1. À une heure du coup d’envoi, l’entraîneur lensois, Pierre Sage, et son homologue monégasque, Sébastien Pocognoli, ont dévoilé leur onze de départ. Côté RCL, surprise avec Saint-Maximin qui honore sa première titularisation en lieu et place de Wesley Saïd, qui est malade. Saud Abdulhamid enchaîne à droite et Andrija Bulatovic compense l’absence de Mamadou Sangaré.

Les compos officielles

RCL : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson (cap), Udol – Thauvin, Edouard, Saint-Maximin.

ASM : Köhn – Teze, Kehrer, Faes – Diatta, Zakaria (cap), Camara, Henrique – Coulibaly, Balogun, Adingra.