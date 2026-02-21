On savait que Pavel Sulc (25 ans) était courtisé par des clubs anglais. On sait désormais de qui il s’agit, sachant qu’un géant espagnol suit également le milieu offensif tchèque de l’OL.

Recruté pour seulement 7,5 M€ par l’OL l’été dernier, Pavel Sulc est l’une des sensations de la saison. Auteur de 13 buts et 7 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif tchèque ne devrait pas rester longtemps entre Rhône et Saône. On savait qu’il était courtisé par plusieurs clubs anglais mais on ne connaissait pas encore leur identité. Le quotidien anglais The Daily Mail les a dévoilées, tout en assurant que l’OL réclamait 50 M€ pour son joueur, soit près de sept fois sa valeur d’achat il y a douze mois !

L’Atlético Madrid également sur les rangs

Selon The Daily Mail, Tottenham, Aston Villa, Leeds et Nottingham Forest sont les quatre clubs intéressés par Sulc. Les Spurs connaissent une saison très difficile, qui fait que l’ancien Marseillais Igor Tudor a été appelé en urgence sur leur banc. Mais ils conservent des moyens colossaux, tout comme Aston Villa, qui s’est un temps mêlé à la lutte pour le titre. Nottingham (17e) et Leeds (15e) luttent pour leur maintien mais possèdent eux aussi des finances les autorisant à signer des chèques de 50 M€. Un club du haut de tableau de Premier League, un nom légendaire et deux clubs historiques : Sulc aura l’embarras du choix l’été prochain !

Mais un club espagnol pourrait mettre tout le monde d’accord. Toujours d’après le Daily Mail, l’Atlético Madrid suivrait aussi avec attention les performances lyonnaises du Tchèque. Les Colchoneros auront des moyens énormes pour se renforcer l’été prochain, eux qui possèdent un nouveau propriétaire, le fonds américain Apollo. Dans tous les cas, l’OL peut se frotter les mains…

Le calendrier de fin de saison de l’OL

22/02 : Strasbourg-OL (23e journée de Ligue 1)

01/03 : OM-OL (24e journée de Ligue 1)

05/03 : OL-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : OL-Paris FC (25e journée de Ligue 1)

12/03 : 8es de finale aller de l’Europa League

15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)

19/03 : 8es de finale retour de l’Europa League

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

20/05 : Finale de l’Europa League

23/05 : Finale de Coupe de France