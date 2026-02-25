Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le PSG serait très intéressé par le profil d’un joueur qui a fait des misères au FC Nantes sur la scène europénne Christos Mouzakitis (Olympiakos, 19 ans).

Le PSG aurait coché le nom d’un joueur que les supporters du FC Nantes n’ont pas oublié. Selon Nicolò Schira, le club de la capitale surveille de près le milieu de terrain de l’Olympiakos, Christos Mouzakitis. Un profil jeune, déjà aguerri à l’Europe, qui plaît autant à Luis Campos qu’à Luis Enrique.

Mouzakitis connaît bien le FC Nantes

Un scout parisien était récemment présent en Grèce pour l’observer. Et pour cause : le milieu défensif grec coche plusieurs cases recherchées par le PSG. Solide dans l’impact, propre techniquement et capable d’organiser le jeu depuis l’axe, il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison, délivrant 3 passes décisives. Des statistiques modestes, mais cohérentes avec son rôle de sentinelle. Son nom réveille aussi un souvenir douloureux du côté du FC Nantes. Mouzakitis faisait en effet partie de l’équipe de l’Olympiakos qui avait éliminé les jeunes Canaris en demi-finales de Youth League en 2024 (0-0, 3-1 tab).

Une valeur déjà estimée à 25 M€

Les Grecs avaient ensuite remporté la compétition face à l’AC Milan (3-0), le 22 avril à Nyon. Un parcours marquant qui avait mis en lumière plusieurs talents, dont lui. Preuve de sa montée en puissance, Mouzakitis a remporté le Golden Boy Web Award 2025, distinction décernée par le vote des supporters en ligne. Un signal fort sur sa popularité et son potentiel. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 25 millions d’euros, un montant conséquent mais loin d’être inaccessible pour Paris. Autre détail qui compte : malgré son jeune âge, il a déjà disputé 9 matchs de Ligue des Champions. Une expérience précieuse au très haut niveau, qui rassure sur sa capacité à répondre présent face aux grandes équipes européennes. Reste à savoir si le PSG passera à l’offensive cet été.

