OM Mercato : Longoria a laissé filer le coup du siècle, Luis Enrique en rêvait au PSG !

Parti de l’OM presque à bas bruit, Pape Gueye explose aujourd’hui en Liga et séduit Manchester United. Un succès qui donne des sueurs froides à Pablo Longoria, passé à côté d’un véritable coup de maître.

De Marseille à la consécration européenne : Gueye brille enfin

Après des années à peaufiner son jeu sous la tunique olympienne, Pape Gueye a franchi un cap majeur depuis son arrivée à Villarreal à l’été 2024. Porté par sa superbe CAN héroïque avec le Sénégal, il a rapidement imposé son style en Liga : puissance, projection et sang-froid. Trois buts en 19 matchs, des titularisations régulières… L’ancien Marseillais (2020-2024) est devenu une pièce maîtresse au cœur du jeu espagnol, regretté par bien des supporters phocéens.

À l’OM, un talent jamais pleinement valorisé

Si Villarreal profite aujourd’hui du talent de Gueye, l’OM n’a jamais vraiment su l’utiliser à sa juste valeur. Repositionné, baladé : son potentiel n’a pas été exploité. Pire encore, il est parti libre de tout contrat alors qu’il arrive aujourd’hui à maturité, au moment même où sa cote explose sur le marché européen. Cependant, Gueye avait bien la possibilité de prolonger à l’OM, mais il sortait « d’une saison où je n’avais pas beaucoup joué, j’avais besoin de trouver un projet où j’allais avoir du temps de jeu, surtout à mon âge », selon ses mots.

Longoria, de son côté, avait avoué avoir « proposé deux prolongations de contrat à Pape Gueye. […] Ne pas donner de réponse, ce n’est pas respecter le club. […] On veut des joueurs engagés et avec une mentalité juste ». On ne peut donc pas dire que l’Espagnol soit resté les bras croisés, mais peut-être aurait-il dû être un peu plus persuasif pour convaincre le Sénégalais ? Ce dernier sortait effectivement d’une saison tronquée par une lourde suspension de 4 mois, et seulement 15 matchs joués.

Manchester United sur le coup : le jackpot envolé

À 27 ans, Gueye attire les regards des plus grands clubs. Manchester United, soucieux de préparer l’après-Casemiro, suivrait de près le Sénégalais selon Foot Mercato. Les Red Devils voient en lui le profil idéal pour dynamiser l’entrejeu, fort de son expérience et de ses qualités athlétiques. Sa clause avec Villarreal court jusqu’en 2028, preuve s’il en fallait que le sous-marin jaune mise gros sur son nouveau maître à jouer : une opportunité en or laissée filer par l’OM.

Paris et l’Europe étaient aussi sur les rangs

Le camouflet pour Longoria est d’autant plus sévère que même le PSG de Luis Enrique se serait penché sur le dossier selon une rumeur sortie il y a quelques mois. Mais c’est bien Villarreal qui s’est imposé en misant sur ce joueur sous-estimé. Aujourd’hui, son avenir s’écrira peut-être en Premier League, et le football africain tout entier pourrait voir son étoile continuer de grandir sur la scène internationale.

L’OM condamné à regarder passer le train

Avec le départ libre de Pape Gueye, Longoria a probablement assisté à l’une des plus belles progressions d’un ancien Marseillais avec qui il a partagé une histoire. L’histoire récente du milieu sénégalais, entre triomphe à la CAN et explosion en Liga, doit servir de leçon à l’OM : parfois, le « coup du siècle » passe juste sous nos yeux. Et c’est un regret dont le club pourrait se souvenir longtemps, et ce même malgré les vaines tentatives de prolongation…