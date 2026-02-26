Après le laborieux nul de son équipe face à l’AS Monaco (2-2), l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, n’a voulu retenir que la qualification. Il jure que lui et ses hommes sont prêts pour la suite. Daniel Riolo a un doute.

Le Parc des Princes a poussé un énorme ouf de soulagement, hier, au coup de sifflet finale de PSG-Monaco (2-2). Lui qui pensait vivre une formalité dans ce play-off retour de Champions League après le succès 3-2 de l’aller a failli être climatisé par la dernière action monégasque. Il s’en est fallu d’un rien que Wout Faes n’inscrive un troisième but synonyme de prolongation. Mais la qualification est donc bien au rendez-vous et, en attendant de savoir s’il affrontera Chelsea ou le FC Barcelone, Luis Enrique s’est montré satisfait. Mieux : le fier Espagnol jure que son équipe est prête pour les prochaines batailles !

« S’il y a une équipe qui est prête pour la suite, c’est nous »

« Ce que je peux dire, c’est que sur la première période, nous n’étions pas habitués à jouer une équipe qui joue comme nous, qui cherche à jouer au même niveau. Normalement, on a plus de continuité, plus de précision et je pense que la première mi-temps a été très équilibrée. Après la pause, on a changé, on a été plus précis et je pense qu’on a mérité cette victoire, cette qualification. Mais ça a été difficile, c’était un match piège au début. Je pense qu’il faut être heureux de ce qu’on a fait, et surmonter ces moments compliqués dans les premières minutes. S’il y a une équipe en Ligue des champions qui a eu les adversaires les plus difficiles à jouer, c’est nous. Bien sûr qu’on veut s’améliorer mais il y a eu un adversaire ce mercredi soir. Un adversaire de très haut niveau. S’il y a une équipe qui est prête pour la suite, c’est nous. »

« Je ne crois pas que ce PSG-là ira très loin en Ligue des champions s’il ne retrouve pas son moteur »

Daniel Riolo a un doute avec cette dernière affirmation. Dans L’After, hier, le journaliste a listé deux impératifs pour le PSG s’il veut conserver la Champions League : « Je ne crois pas que ce PSG-là ira très loin en Ligue des champions s’il ne retrouve pas son moteur : son trio Neves-Ruiz-Vitinha qui a été éblouissant la saison dernière mais n’existe plus aujourd’hui. Sans Dembélé aussi, ce ne sera pas possible ». Pour L’Equipe, il faudrait également que Marquinhos et surtout Willian Pacho retrouvent également leur niveau. Ça fait beaucoup…

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League