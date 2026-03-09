Real Madrid : Sergio Ramos à Milan, Luka Modric explique tout !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La présence de Sergio Ramos dans les tribunes de San Siro n’est pas passée inaperçue ce week-end. L’ancien capitaine du Real Madrid a assisté au célèbre Derby della Madonnina, l’un des matchs les plus attendus du football italien.

Libre depuis la fin de son aventure au Mexique, le défenseur espagnol continue de faire parler de lui. Cette fois, c’est en Italie que Ramos a été repéré, invité par un ancien coéquipier bien connu.

Sergio Ramos invité par Luka Modric

Après la rencontre, Luka Modric, aujourd’hui milieu de terrain du AC Milan, a levé le voile sur la présence du champion du monde 2010.

Le Croate a expliqué qu’il avait lui-même invité son ancien partenaire madrilène à assister à la rencontre.

« Il voulait venir voir le derby, alors je l’ai invité. Je suis très heureux qu’il soit venu. Et comme le capitaine était là, nous devions gagner ! »

Une déclaration qui illustre la relation forte qui unit toujours les deux anciens piliers du Real Madrid.

Une amitié née au Real Madrid

Pendant près d’une décennie, Sergio Ramos et Luka Modric ont partagé le vestiaire du Real Madrid.

Ensemble, ils ont remporté de nombreux trophées majeurs, dont plusieurs Ligues des champions, marquant l’une des périodes les plus glorieuses de l’histoire du club madrilène.

Même après leurs départs respectifs, les deux joueurs sont restés très proches.

La présence de Ramos à San Siro est donc avant tout une visite amicale, mais elle n’a pas manqué de faire réagir les supporters présents dans le stade.

Ramos toujours libre sur le marché

Depuis son départ du club mexicain de CF Monterrey, Sergio Ramos n’a pas encore retrouvé de nouveau club.

À 39 ans, l’ancien défenseur central reste cependant très courtisé pour son expérience et son leadership.

Sa présence à Milan a d’ailleurs relancé certaines rumeurs sur un possible retour en Europe, même si aucune piste concrète n’a été confirmée pour le moment.

Une apparition remarquée à San Siro

Quoi qu’il en soit, la venue de Sergio Ramos dans l’antre mythique de San Siro a été largement remarquée.

Entre nostalgie du Real Madrid et complicité avec Luka Modric, cette apparition rappelle à quel point les deux légendes restent liées par une histoire commune.

Et comme l’a glissé Modric avec humour, la présence du capitaine Ramos semblait presque obliger son équipe à s’imposer ! Ce qu’elle a fait, en tombant son grand rival (1-0).